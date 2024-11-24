Гороскоп на 25 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли можна вирішувати будь-які завдання

День, коли можна вирішувати будь-які – навіть найсміливіші – завдання: обставини для цього складуться максимально сприятливі.
Головне – пам'ятати: якою б важливою не була мета, не варто домагатися її за допомогою ганебних і непорядних засобів. Особливо важливо не маніпулювати людьми, від яких може залежати вирішення того чи іншого питання: не примушувати їх до дій, які не входять до їхніх планів, і не обманювати їх – такі вчинки караються завжди, а сьогодні – особливо.
Овен
Охочих покритикувати вас, вказавши на недоліки та неправильні дії, сьогодні буде більш ніж достатньо, але далеко не на всі висловлювання варто звертати увагу – лише на ті, в яких є зерно істини.
Телець
Братися за нові – цікаві й перспективні – справи варто лише після того, як будуть "закриті" ті, над якими ви працювали напередодні: наздогнати двох "зайців" одразу, як би ви того не хотіли, вам не вдасться.
Близнята
Незважаючи на початок робочого тижня, найуспішнішими для вас сьогодні стануть справи, пов'язані з вашим домом – так, можна розпочинати давно запланований ремонт, який ви весь час відкладали на потім.
Рак
Представникам вашого знака можна сміливо розпочинати реалізацію будь-яких професійних планів, якими б складними – і навіть фантастичними – вони не здавалися, головне – рухатися наміченим шляхом.
Лев
День сприятливий для вирішення будь-яких фінансових питань, тож якщо ви давно розраховуєте на якийсь прибуток – наприклад, збільшення зарплатні, – поговоріть про це з безпосереднім керівництвом.
Діва
Найкращий спосіб зняти втому після напруженого трудового дня – сходити до театру чи на виставку: позитивні емоції, які ви при цьому отримаєте, зарядять вас енергією на тиждень наперед.
Терези
Сьогодні не варто обмежувати себе в намірах – причому не лише професійної, а й особистої властивості: що сміливішими будуть ваші задуми, то більшого вам зрештою вдасться досягти.
Скорпіон
Поганий настрій, який переслідуватиме вас від самого ранку, не є приводом для конфліктів з близькими людьми, та якщо ви відчуєте, що не в змозі себе стримати, максимально обмежте спілкування – має допомогти.
Стрілець
Складання перспективних планів – не найулюбленіше заняття представників вашого знака, які вважають за краще діяти спонтанно, але сьогодні вам цього, схоже, не уникнути – ризикуєте загрузнути у справах.
Козоріг
Максимум часу – незважаючи на будній день – зірки рекомендують провести зі своїми родичами, особливо тими, яких ви давно не бачили: виявити увагу до них – ваш моральний обов'язок.
Водолій
Сьогодні дослухатися до порад колег, які ви зазвичай пропускаєте повз вуха, не лише можна, а й потрібно: з великою ймовірністю саме вони підкажуть вам, як упоратися з важким завданням.
Риби
День сприятливий для керівників – особливо тих, хто зараз набирає до своєї команди нових співробітників: сьогодні їм вдасться знайти не просто виконавців, а однодумців.
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