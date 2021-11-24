Гороскоп на 25 листопада для всіх знаків зодіаку: день передавання досвіду

День сприятливий для передавання накопиченого з роками досвіду – передусім професійного.

Він може стати у пригоді іншим людям, тому сьогодні можна починати ділитися ним з ними: читати лекції, проводити семінари та тренінги. У цей час також бажано брати до уваги всі знання, які стануть доступними, завдяки різним джерелам – вони дуже скоро стануть у пригоді як у роботі, так і в особистому житті.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 25 листопада для Овнів

Вам просто необхідно знайти джерело нових знань та навичок, які дозволять вам обійти колег-конкурентів і обійняти посаду, на яку ви давно – але поки що безрезультатно – націлюєтеся.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 25 листопада для Тельців

Розв'язуючи важливе професійне питання, вдайтеся до знань, які колись отримали, але досі не використовували – зараз вони будуть вам як ніколи до речі.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 25 листопада для Близнят

У професійному плані не варто гнатися одразу за двома "зайцями": необхідно вибрати важливіше, довести його до кінця і тільки потім братися за інше — так вдасться не заплутатися і все вчасно здати.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 25 листопада для Раків

Все встигне лише той, хто буде методично і поступово йти від простого до складного, а не навпаки: до вирішення складних завдань треба ствати лише тоді, коли з невеликими буде покінчено.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 25 листопада для Левів

День сприятливий для роботи над проєктами, які були започатковані певний час тому, але з якоїсь – об'єктивної чи суб'єктивної – причини не закінчені: сьогодні вдасться довести їх до розуму.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 25 листопада для Дів

Доведеться зайнятися тим, що ви – на відміну від інших знаків – завжди робите охоче: потрібно довести до лкду занедбані рутинні справи, монотонність яких замість роздратування налаштує вас на добрий лад.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 25 листопада для Терезів

Інформація, яка надійде до вас цього дня, виявиться дуже важливою для роботи, тому не можна пропускати її повз вуха – навпаки, необхідно взяти до уваги і в потрібний час використовувати.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 25 листопада для Скорпіонів

День, коли займатися вирішенням питань, що стосуються інших людей, не тільки можна, а й потрібно: не варто нікому відмовляти у допомозі – зірки, швидше за все, вам цього не вибачать.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 25 листопада для Стрільців

У жодному разі не можна робити надбанням громадськості чужий секрет, який вас просили зберігати в таємниці: розповівши про нього хоча б одній людині, ви пошкодуєте, але може бути пізно.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 25 листопада для Козорогів

Відповідь на запитання, над яким ви – у буквальному розумінні слова – билися довгий час, прийде начебто сама собою і виявиться не тільки правильною, але й напрочуд простою і легкою.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 25 листопада для Водоліїв

День, коли легко можна буде зрозуміти, хто з оточення бажає вам добра, а хто – зла: для цього достатньо буде якнайменше говорити і якнайбільше слухати.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 25 листопада для Риб

Негативно налаштовані до вас люди за допомогою хитрощів та психологічних маніпуляцій спробують вивідати у вас важливі відомості – щоб не проговоритися, краще взагалі з ними не спілкуватися.

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