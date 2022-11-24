Гороскоп на 25 листопада для всіх знаків зодіаку: розпочаті цього дня проєкти очікує велике майбутнє

День, коли можна поступово братися до втілення в життя планів, складених напередодні.

Щоправда, зірки вважають, що робити це потрібно без надмірного ентузіазму – енергії, яку цього дня відпускають людині найвищі сили, недостатньо для посиленої роботи. Проте на розпочаті сьогодні проєкти чекає велике майбутнє, тому лінуватися теж небажано. Випадкових подій у такий час не буває – все посилається людині з певною метою, але з якою саме – стає зрозуміло згодом.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 25 листопада для Овнів

Будьте обережні у висловлюваннях: будь-яке слово, яке ви скажете, не подумавши про те, як воно відгукнеться у сприйнятті іншої людини, може стати причиною серйозного та довготривалого конфлікту.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 25 листопада для Тельців

Енергії у вас, на відміну від представників інших знаків, буде багато, але витрачати її необхідно розумно – лише на ті справи, які справді важливі, і тим більше – не на скандали.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 25 листопада для Близнят

Не сперечайтеся з близькими людьми через дрібниці: якщо те, що видається вам проблемою, насправді нею не є, не варто витрачати на з'ясування стосунків час і сили – як свої, так і чужі.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 25 листопада для Раків

Відмовтеся – хоча б на сьогодні – від своєї улюбленої тактики "крок вперед і два назад": поставивши собі мету, йдіть до неї, незважаючи на жодні перешкоди – від вашого натиску вони зникнуть самі собою.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 25 листопада для Левів

День сприятливий для закупівель – особливо це стосується великої побутової техніки: придбані сьогодні речі виявляться відмінної якості, тому служитимуть вам довго і без будь-яких нарікань.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 25 листопада для Дів

Якщо в житті щось іде не так, не шукайте винних – почніть із себе: найімовірніше, якийсь ваш вчинок, зроблений у недавньому минулому, запустив ланцюгову реакцію, яка призвела до нинішнього стану справ.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 25 листопада для Терезів

Звернувшись по допомогу до свого оточення, не діліться з ним своїми планами на майбутнє: велика ймовірність того, що хтось захоче досягти мети, яку ви поставили перед собою, раніше за вас – і йому це вдасться.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 25 листопада для Скорпіонів

Енергію, володарем якої ви станете сьогодні, потрібно спрямувати на роботу, а не на з'ясування стосунків з людьми у своєму оточенні: вогонь сварки, яка розпочалася цього дня, дуже важко буде загасити.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 25 листопада для Стрільців

Чим більше задоволення ви сьогодні отримаєте від життя, тим краще, причому не лише для вас, а й для тих, хто знаходиться поруч, тож намагайтеся ні в чому собі не відмовляти – насолоджуйтеся життям максимально.

Козлріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 25 листопада для Козорогів

Дайте шанс людині, з якою ви деякий час тому розлучилися майже ворогами, виправити ситуацію: цілком можливо, що вона усвідомила свою помилку і щиро хоче замиритися.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 25 листопада для Водоліїв

Від активних дій представникам вашого знака сьогодні краще відмовитися – бажаного результату вони однаково не принесуть, тож навіщо витрачати час і сили даремно – краще відпочити.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 25 листопада для Риб

Від зустрічей із друзями та романтичних побачень цього дня краще відмовитися: відсутність порозуміння призведе до сварки, яка насправді не потрібна нікому – ні вам, ні близьким і коханим людям.

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