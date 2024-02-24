Гороскоп на 25 лютого для всіх знаків зодіаку: день незворушної космічної гармонії

День незворушної космічної гармонії, що ідеально підходить для відпочинку – до того ж переважно пасивного.

Важливо робити якнайменше різких рухів, які можуть обурити навколишній простір – він має залишатися непохитним і безтурботним, що сприятливо позначитися як у світі загалом, так і у кожній конкретній людині. Відпочинок також дозволить відновити сили, що вичерпуються – як моральні, так і фізичні: вже наступного тижня вони нам знадобляться.

Овен

День не тільки можна, але й потрібно присвятити наведенню ладу у своїй оселі: навіть якщо ви старанно його підтримуєте, знайдуться куточки, в які ви давно не заглядали – наприклад, шафи з одягом.

Телець

Не варто спілкуватися з токсичними людьми, які негативно впливають на вас: сьогодні, щоб їм протистояти, доведеться витратити занадто багато сил – зірки рекомендують їх поберегти.

Близнята

Близькі люди сьогодні будуть налаштовані суперечити вам у будь-яких – навіть найдрібніших та незначних – питаннях, що може жахливо вас дратувати: намагайтеся ігнорувати те, що відбувається.

Рак

Рішення, що стосується взаємин із близькою людиною, потрібно перенести на інший час: дайте собі можливість ще раз як слід подумати над тим, що зробити – не можна помилитися і все зруйнувати.

Лев

Потрібно зайнятися очищенням організму фізично – дотримуватися правил здорового життя: скласти правильний раціон, зайнятися спортом, відвідати лазню чи сауну.

Діва

Не варто піддаватися депресії, яка здолає вас від самого ранку і йтиме наростально: вона буде зумовлена космічними енергіями, тому вже завтра від неї не залишиться і сліду – треба перетерпіти.

Терези

Щодо оточення не можна допускати не тільки негативних слів, а й злих думок – пам'ятайте: все, що ви побажаєте сьогодні іншим, незабаром отримаєте самі – як бумеранг.

Скорпіон

Зірки наполегливо рекомендують вам — зрозуміло, якщо буде така можливість — провести сьогоднішній день на природі: таке проведення часу дозволить підзарядитися енергією.

Стрілець

Як правило, ви охоче приходите на допомогу іншим людям, як заведено говорити, віддаючи останню сорочку, тому і сьогодні не зможете пройти повз людину, яка потребуватиме вашої підтримки.

Козоріг

День рекомендується провести з сім'єю: найбільшу увагу бажано приділити літнім родичам та дітям, вони потребують її найбільше, так що не скупіться на добрі слова та дії.

Водолій

Сьогодні можна вирушати в будь-які поїздки, але від далеких все-таки краще відмовитися — вони можуть призвести до непередбачених перешкод, краще вибрати екскурсію вихідного дня — необтяжливо і пізнавально.

Риби

День сприятливий для вашого улюбленого заняття – витання у хмарах: до того ж, зірки вважають, що вам потрібно якнайбільше фантазувати, тоді навіть найсміливіші ваші мрії стануть дійсністю.

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