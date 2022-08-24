Гороскоп на 25 серпня для всіх знаків зодіаку: день чистої та доброї енергетики

День чистої та доброї енергетики, протягом якого під забороною перебуває грубість, різкі висловлювання, агресивна поведінка.

Усього, що може зачепити або образити інших людей, потрібно уникати. На тих, кому вдасться зберегти внутрішню гармонію, чекає професійний успіх і фінансовий прибуток.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 25 серпня для Овнів

Не варто негативно реагувати на неадекватну поведінку оточення – вийде собі дорожче, краще оминати людей, які становлять небезпеку – навіть потенційну.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 25 серпня для Тельців

Не можна бажати поганого оточенню – зокрема й тим, хто на це заслуговує – навіть у думках: за законом бумеранга зло обов'язково повернеться назад – тобто до вас.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 25 серпня для Близнят

Успіх супроводжуватиме тих, хто займається бізнесом і фінансами: можна ставати до втілення в життя нових проєктів, робити інвестиції в будівництво, купувати і продавати нерухомість.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 25 серпня для Раків

Як на роботі, так і в сім'ї, не варто ставати на бік однієї зі сторін конфлікту – вони врешті-решт помиряться, а ви ризикуєте залишитися без вини винними.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 25 серпня для Левів

Зміцнити репутацію лідера можна дуже просто: потрібно прийти на допомогу тим, хто цього потребує і попросити про сприяння, і оточенняі неодмінно оцінить таку лінію поведінки.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 25 серпня для Дів

Не варто не лише грубіянити людям із оточення, а й просто розмовляти з ними на підвищених тонах – так можна легко порушити тендітну рівновагу та гармонію у стосунках.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 25 серпня для Терезів

Можливості, які будуть надані цього дня, є унікальними, та й повторяться вони нескоро, якщо це взагалі колись станеться, тому гріх ними не скористатися.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 25 серпня для Скорпіонів

Роздратування, без якого сьогодні ніяк не вдасться обійтися, необхідно направити в мирне русло – наприклад, на вирішення професійних завдань чи домашній клопіт.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 25 серпня для Стрільців

День чітко розділиться на дві частини, і якщо вранці ви відчуєте нервозність та напрженість, то вже після обіду вдасться розслабитися та провести вечір у стані релаксу.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 25 серпня для Козорогів

Не варто укладати договори, необхідність яких виникне раптово: ви не отримаєте час на обмірковування, і в результаті можете зробити помилку, взявши бажане за дійсне.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 25 серпня для Водоліїв

Не варто спілкуватися з людиною, яка свідомо викликає у вас роздратування: життя не таке тривале, щоб дозволити собі витрачати його на свідомо неприємні речі.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 25 серпня для Риб

День сприятливий для будь-яких фінансових операцій: можна купувати та продавати, укладати довгострокові договори, а також брати гроші в кредит та виплачувати старі борги.

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