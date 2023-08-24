Гороскоп на 25 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли на всі починання чекає на успіх

День сприятливий для початку нових справ: будь-який – навіть побутовий – проєкт, взятий цього дня в роботу, обов'язково принесе успіх.

Можна також розпочинати будівництво будинку чи дачі, відкривати власну справу або бізнес. Приплив сил, який багато хто відчує в цей час, необхідно спрямувати на добрі справи – згодом вони щедро віддячать своїм "авторам".

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 25 серпня для Овнів

Хороший настрій, який супроводжуватиме вас від самого ранку, дозволить вирішити багато професійних питань, а ближче до вечора переробити ще й купу домашніх справ.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 25 серпня для Тельців

Зірки рекомендують вам згадати про людину, яку ви, перебуваючи під впливом поганого настрою, образили, і знайти спосіб із нею помиритися, визнавши свою помилку і вибачившись.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 25 серпня для Близнят

Тим із вас, хто вирішив змінити місце свого проживання, треба знайти спосіб полегшити для себе це завдання – наприклад, спробуйте знайти задоволення у справах, які вас втомлюють.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 25 серпня для Раків

На сюрприз, який зробить вам кохана людина, необхідно відреагувати з максимальною радістю, навіть якщо насправді ви мріяли про щось інше – не варто її ображати.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 25 серпня для Левів

День сприятливий для будь-яких починань – як професійної, так і особистої якості: можна не лише братися до реалізації нових проєктів, а й приймати освідчення.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 25 серпня для Дів

Можна – і потрібно – розмовляти з керівництвом на будь-які теми, які хвилюють вас, наприклад, про нову посаду або підвищення зарплатні – найімовірніше, до всіх прохань воно поставиться прихильно.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 25 серпня для Терезів

Ви можете захопитися людиною, яка нещодавно з'явилася у вашому колі, а ось чи перетворяться ваші стосунки на бурхливий роман або обмежаться приємним, але нетривалим фліртом, – залежить лише від вас.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 25 серпня для Скорпіонів

Від самого ранку вас охоплюватимуть добрі наміри, яким не варто чинити опір: якщо вам захочеться комусь допомогти – морально чи матеріально – обов'язково зробіть це.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 25 серпня для Стрільців

Гарний час для підвищення власної самооцінки: будь-яка справа, до якої ви візьметеся, увінчається успіхом, і значна частина такого результату буде зумовлена вашими талантами та здібностями.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 25 серпня для Козорогів

Розповідаючи керівництву про свої досягнення, не можна виявляти надмірну скромність, але й замовчувати заслуги своїх колег теж не рекомендується, інакше в майбутньому ви не зможете розраховувати на їхню підтримку.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 25 серпня для Водоліїв

Зроблене в цей день добро – втім, як і зло – обов'язково повернеться сторицею, тому варто, не замислюючись, допомогти тим, хто вас про це попросить, і не допускати негативу навіть у думках.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 25 серпня для Риб

День – звісно, за можливості – рекомендується провести з родиною: ваша професійна старанність вітається, але і про близьких людей теж забувати не варто – без вашої уваги вони знесилюються.

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