Гороскоп на 25 серпня для всіх знаків зодіаку: день, посилення розумових здібностей

День посилення розумових та інтелектуальних здібностей, чим необхідно скористатися у всіх сферах життя.

Мудрість відкриється навіть найбільш недалеким людям — варто скористатися можливостями, що відкрилися, щоб, незважаючи на вихідний, зробити роботу, що вимагає неабияких інтелектуальних зусиль — іншого настільки ж вдалого часу доведеться очікувати досить довго.

Овен

День, який необхідно присвятити вирішенню побутових і господарських питань, що давно назріли, – подальша зневага ними може призвести до колапсу в окремо взятій квартирі.

Телець

Не варто ухвалювати важливі рішення — як професійної, так і життєвої якості, зате можна ретельно — до найдрібніших деталей — їх продумати, щоб згодом не помилитися.

Близнята

Вам сьогодні краще не братися за вирішення важливих питань, навіть якщо вони стосуватимуться побуту: властива вам у цей час забудькуватість може призвести до прикрих помилок, які не вдасться виправити.

Рак

Будьте максимально уважні до інформації, яка надійде до вас у цей час: серед непотрібних відомостей, можуть виявитися дуже важливі для вас факти, які допоможуть вирішити важливе питання.

Лев

Не найкращий час для вирішення глобальних – нехай і побутових – завдань: зараз краще «розмінюватися» на дрібні справи, які, проте, обов'язково потрібно зробити на «відмінно».

Діва

Особливо уважно поставтеся до нових знань, які отримаєте в цей час, вони не будуть марною теорією – дуже найближчим часом ви знайдете їм реальне застосування.

Терези

Ваше завдання – надати допомогу людині, яка до вас за нею звернеться. До того ж вона необов'язково повинна бути матеріальною, добре слово і своєчасна порада можуть означати набагато більше.

Скорпіон

Небажано втручатися з чужі конфлікти, навіть якщо вам здасться, що одну з його сторін несправедливо кривдять – найімовірніше, ситуація має підводні камені, що спотворюють її сприйняття вами.

Стрілець

Спілкування з недоброзичливо налаштованими стосовно вас людям, навіть якщо ви змушені жити поряд з ними, краще звести до мінімуму – воно загрожує серйозним конфліктом.

Козоріг

Цього дня важливо дотримуватися помірності у всьому – особливо прояві емоцій і навіть харчового раціону: будь-яка надмірність може призвести до непередбачуваних – неприємних – наслідків.

Водолій

У тому, що слово не горобець, вам сьогодні доведеться переконатися на власному досвіді, якщо, звичайно, ви не візьмете за правило спочатку кілька разів думати і тільки потім говорити.

Риби

Стіна нерозуміння, яка цього дня стоятиме між вами та оточенням, не дасть можливості вирішити важливі питання, тому необхідно перенести їх на інший час.

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