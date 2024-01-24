Гороскоп на 25 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли ми будемо слабкими та вразливими

Енергетика дня робить людей слабкими та вразливими, але лише нам до снаги уникнути її негативного впливу на психіку.

Велика ймовірність серйозних сварок і конфліктів, які можуть мати неприємні наслідки, тому необхідно або запастися терпінням, яке дозволить спокійно поставитися до неадекватної поведінки людей навколо, або на цей час відсторонитися від них, щоб не довести справу до розриву.

Овен

Будь-які важливі справи – як нові, так і вже розпочаті – краще відкласти на інший день: сьогодні вам навряд чи вдасться досягти успіху, а якщо зовсім неможливо нічим не займатися, можна впорядкувати документи.

Телець

Бажано – звісно, якщо існує така можливість – провести сьогоднішній день на самоті: так ви не зможете ні з ким посваритися та наговорити речі, за які вже завтра буде нестерпно соромно.

Близнята

В жодному разі не можна відмовлятися від активної діяльності – лінощі, які заволодіють вами сьогодні, затягнуться до завтра, що може вибити вас зі звичної колії та зашкодити професійним планам.

Рак

Позитивний настрій, який супроводжуватиме вас від самого ранку, може серйозно дратувати навколишніх, і вони спробують його зіпсувати – не дати їм таку можливість цілком вам до снаги.

Лев

Не варто налаштовуватися на вирішення серйозних питань – як професійних, так і особистих, однаково вдало вирішити їх не вдасться – краще зайнятися справами, які не мають особливої важливості.

Діва

Чого б не стосувалася проблема, яка в повний зріст постане перед вами цього дня, вирішити її зможете лише ви самі: від чужих порад пуття не буде, а ось заплутати і збити вас з пантелику вони можуть легко.

Терези

Від зустрічі з родичами, навіть якщо для неї є вагомий привід, сьогодні краще відмовитися, якщо, звісно, ви не хочете, щоб у вашій родині запанував розлад, а це цілком може статися цього дня.

Скорпіон

Різкі перепади настрою навряд чи дадуть змогу зосередитися на роботі, тому – щоб згодом її не переробляти – потрібно відкласти у бік справи та присвятити цей час відпочинку.

Стрілець

Не найкращий день для початку романтичних стосунків, тому якщо вас запросили на побачення, вигадайте привід для того, щоб перенести його на інший – більш придатний для цього – час.

Козоріг

Погіршення самопочуття, яке ви відчуєте цього дня, вказує на те, що ви занадто багато працюєте і вкрай мало відпочиваєте: перегляньте режим дня, інакше ваше здоров'я постраждає.

Водолій

День сприятливий для справ, до яких зазвичай не доходять руки – наприклад, вашого хобі, прогулянок або читання: ви отримаєте купу приємних емоцій, які вам зараз дуже потрібні.

Риби

День, коли дуже важливо думати над кожним своїм кроком, інакше ви – несподівано для самих себе – здійсните вчинок, через який будете вкрай незадоволені собою.

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