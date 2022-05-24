Гороскоп на 25 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна поспішати

День, коли потрібно відмовитися від суєти і поспіху — діяти треба, не поспішаючи, тоді згодом не доведеться виправляти недоліки.
Ще краще – якщо, звичайно, є така можливість – взагалі відмовитись від будь-яких дій – як професійного, так і господарського характеру – і зосередитись на спогляданні. Потрібно озирнутися і подивитися навколо себе: звернути увагу на квітучу, незважаючи на війну, природу, на близьких людей, інтер'єр власного будинку – це не тільки заспокоїть і налаштує на філософський лад, але й підкаже, як діяти далі.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 25 травня для Овнів
У жодному разі не втручайтеся в чужі конфлікти, навіть якщо одна зі сторін вас про це проситиме: як зазвичай буває в таких випадках, люди потім помиряться, а ви залишитеся винними і для тих, і для тих.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 25 травня для Тельців
Якщо вам здається, що останнім часом щось у вашому житті йде не так, скористайтеся нинішнім днем для того, щоб проаналізувати ситуацію, що склалася, і зрозуміти, які причини до неї призвели.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 25 травня для Близнят
День, коли небажано "висуватись": ставши помітнішим на тлі загальної — сірої — маси, людина ризикує насамперед отримати порцію неприємностей, так що краще не виділятися.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 25 травня для Раків
Як відомо, тотем, який дав ім'я вашому знаку, плаває лише у прозорій воді, тому потрібно максимально очистити як простір навколо себе, так і взаємини з іншими – зокрема близькими – людьми.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 25 травня для Левів
Зірки радять звернути увагу на сон, який насниться вам цієї ночі: у ньому може міститися підказка щодо того, як діяти в життєвій ситуації, що турбує вас.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 25 травня для Дів
Незважаючи на лінощі, які можуть здолати вас від самого ранку, необхідно змусити себе рухатися хоча б потихеньку, крок за кроком — поступово бажання діяти з'явиться і день мине в трудовому режимі.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 25 травня для Терезів
Не варто планувати на цей день серйозні проєкти – як професійні, так і господарсько-побутові, ладнатися вони однаково не будуть, тому треба довести до ладу старі справи, що "зависли".
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 25 травня для Скорпіонів
Бажано максимально скоротити спілкування з оточенням: цього дня ви можете наговорити їм украй неприємних речей, що призведе до серйозних наслідків, аж до розриву стосунків.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 25 травня для Стрільців
День сприятливий для побутового клопоту — саме час зайнятися справами, які ви довго відкладали на потім: зробити генеральне прибирання, навести лад у шафах або облаштуватись на новому місці.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 25 травня для Козорогів
Як би скептично ви не ставилися до знаків долі, сьогодні необхідно звернути на них увагу – вищі сили підкажуть вам, як вирішити важливе життєве питання.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 25 травня для Водоліїв
Втомившись, не відмовляйтеся від діяльності взагалі – просто змініть її рід, це дозволить вам, як не дивно це прозвучить, відновити сили – особливо якщо ви займетесь улюбленим заняттям.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 25 травня для Риб
День сприятливий для зустрічі та спілкування з друзями – розмови з ними відвернуть від сумних думок, які час від часу даються взнаки, вчинивши на вас таким чином душевно-терапевтичну дію.
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