Гороскоп на 25 вересня для всіх знаків зодіаку: день роботи над помилками

Гороскоп на 25 вересня для всіх знаків зодіаку: день роботи над помилками

День, коли можна — і треба — виконувати роботу над помилками: аналізувати свої досягнення і хиби, щоб зробити важливі висновки на майбутнє.

Енергію, які зірки надішлють людям цього дня, необхідно витратити на добрі і — головне — творчі справи. Будь-що руйнівне — навіть якщо йтиметься про підготовку квартири до ремонту, коли доведеться зривати шпалери, які виконали своє призначення, і збивати стару штукатурку — призведе до негативних наслідків у житті.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 25 вересня для Овнів

Головна умова успіху цього дня — як, втім, і завжди — віра у власні сили, в іншому разі вам навряд чи вдасться досягти навіть найнезначнішої мети, не кажучи вже про глобальну.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 25 вересня для Тельців

День несприятливий для початку нових справ — краще завершити старі, які гальмують роботу і забирають ваше місце і час, проте поки ви не зможете їх "закрити", доведеться трохи потерпіти.

Читайте також: Зодіакальні епікурейці: астрологиня назвала знаки, які вміють жити собі на втіху

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 25 вересня для Близнят

Сьогодні найголовніше в спілкуванні з близькими людьми — стримувати емоції, в іншому разі велика ймовірність, що вони дадуть відповідь вам тим самим, і тоді нікому не потрібного конфлікту уникнути не вдасться.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 25 вересня для Раків

День, коли ініціатива не тільки не карається, а й всіляко вітається: головне, щоб вона стосувалася дійсно важливих справ, а не стала марною тратою часу і сил.

Більше гороскопів шукайте в розділі "Астрологія"

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 25 вересня для Левів

Можливі несподівані фінансові надходження: не дивуйтеся, якщо вам повернуть старий борг або нарешті виплатять давній гонорар, на який ви через безнадійність давно припинили розраховувати.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 25 вересня для Дів

День сприятливий для відпочинку — благо, на календарі вихідний: енергетика, яку ви відчуєте сьогодні, буде схиляти до розслаблення, релаксації і накопичення сил на тиждень наперед.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 25 вересня для Терезів

Як би не складалися обставини, пам'ятайте, що брехати близькій людині не тільки непорядно, але і небезпечно: брехня, яка дуже швидко виявиться, може завдати вашим взаєминам непоправної шкоди.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 25 вересня для Скорпіонів

Ризик, звичайно, благородна справа, але сьогодні необхідно ретельно прораховувати всі наслідки, до яких можуть привести ваші дії, і тільки потім ризикувати — інакше можна програти.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 25 вересня для Стрільців

Незважаючи на вихідний, велика ймовірність отримати пропозиції обійняти нову посаду і навіть перейти на інше місце роботи, на них варто погоджуватися після нетривалих — про людське око — роздумів.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 25 вересня для Козорогів

День — благо, це вихідний — сприятливий для спілкування з рідними і друзями: краще зустрічатися з ними у реальному житті, але й режим онлайн — телефон або месенджер — теж підійде.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 25 вересня для Водоліїв

Ідеї, які можуть спадати на думку в цей час, необхідно запам'ятовувати, а ще краще — записувати: на дозвіллі потрібно буде обміркувати кожну з них, а потім і пустити їх у справу.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 25 вересня для Риб

Головним ворогом в спілкуванні з оточенням цього дня стане ваша нетерпимість стосовно його помилок і оман — ця якість може призвести до серйозного конфлікту.

Читайте також: Їм вірити не можна: найбрехливіші знаки зодіаку

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання