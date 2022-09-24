Гороскоп на 25 вересня для всіх знаків зодіаку: найнегативніший день місячного циклу

День, який вважається найбільш негативним у всьому місячному циклі – він має потужну енергію, яка буквально "накриває" людину.
Впоратися з нею зможе далеко не кожен, а тому ймовірні несподівані події та неприємні сюрпризи. Проте це не означає, що потрібно налаштуватися на негатив і зіпсувати собі вихідний день – достатньо дотримуватися правил, на яких наполягають астрологи: не спілкуватися з агресивно налаштованими людьми, не відвідувати місць великого скупчення людей, не ходити безлюдними вулицями темної пори доби і не носити з собою великих сум коштів.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 25 вересня для Овнів
Не варто слухати чутки і плітки, кого б вони не стосувалися – вас чи інших людей: у першому випадку у вас серйозно – але без приводу – зіпсується настрій, у другому – вас можуть втягнути у непотрібний вам конфлікт.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 25 вересня для Тельців
День – звісно, за можливості – рекомендується провести на самоті: будь-яке спілкування загрожує тим, що вас спровокують на сплеск негативних емоцій, після чого важко буде повернути душевну рівновагу.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 25 вересня для Близнят
Улюблений спосіб покращити собі настрій – шопінг – сьогодні вам категорично не підходить: все, що ви придбаєте, матиме прихований брак, тож краще обходити торгові центри стороною.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 25 вересня для Раків
Від зустрічей із близькою людиною цього дня краще відмовитися: відсутність взаєморозуміння, яке характеризуватиме ваші стосунки в цей час, може призвести до серйозного конфлікту – не варто доводити до цього.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 25 вересня для Левів
Будьте терпимими до своїх близьких: можливо, вони, особливо це стосується дітей, видаватимуться вам сьогодні зовсім нестерпними, та іншої родини у вас нема й не буде, тож закрийте очі на їхню поведінку.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 25 вересня для Дів
Зірки радять вам у цей день, незважаючи на вихідний, не залишати стіни рідного дому: поза ними ви ризикуєте втрапити в неприємну історію – наприклад, стати стороною конфлікту, який не має до вас жодного стосунку.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 25 вересня для Терезів
День бажано присвятити прибиранню свого житла, особливо сортуванню речей: необхідно відокремити дійсно потрібні від тих, які загромаджують ваш життєвий простір.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 25 вересня для Скорпіонів
Втома може стати причиною роздратування і навіть агресії, спрямованої на людей, що вас оточують, тому необхідно присвятити день відпочинку – як активному, так і пасивному.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 25 вересня для Стрільців
Негативних слів – і навіть думок – щодо інших людей не можна допускати навіть під впливом сильних емоцій: вони несприятливо позначаться передусім на тих, від кого виходять.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 25 вересня для Козорогів
Стрес, який ви довгий час заганяли всередину, може виплеснутися назовні як нервовий зрив – щоб такого не трапилося, бажано не зациклюватися на речах, які здаються неприємними.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 25 вересня для Водоліїв
Фізична слабкість, яку ви можете відчути від самого ранку, чудово "лікується" позитивними емоціями: перегляд нової комедії або келих гарного вина – і ви знову у формі.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 25 вересня для Риб
Не варто вірити незнайомим людям, які засипатимуть вас брехливими компліментами: краще запитайте себе – навіщо їм це потрібно, якої мети вони хочуть досягти.
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