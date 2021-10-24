Гороскоп на 25 жовтня для всіх знаків Зодіаку: день духовного преображення

Гороскоп на 25 жовтня для всіх знаків Зодіаку: день духовного преображення

День духовних змін, які полегшать моральний стан і змінять погляд на світ з песимістичного на оптимістичний.

З очей нібито спаде пелена і з'являться варіанти виходу з проблемних ситуацій, які ще вчора здавалися безнадійними. Можна починати будь-які — навіть найскладніші — справи, їхній результат буде успішним.

Овен (21.03 — 20.04)

Гороскоп на 25 жовтня для Овнів

Велика ймовірність того, що недобросовісні колеги спробують представити справу таким чином, нібито саме ви зробили помилки, в яких винні вони — не дайте їм використовувати себе.

Телець (21.04 — 21.05)

Гороскоп на 25 жовтня для Тельців

Братися за нові справи можна тільки в тому випадку, якщо всі, що були розпочаті раніше, вже закінчені, в іншому випадку доведеться постійно відволікатися і витрачати дорогоцінний час на недоробки.

Близнята (22.05 — 21.06)

Гороскоп на 25 жовтня Близнят

Не найкращий день для ділових переговорів і особистих пояснень — через напад на вас сьогодні недорікуватості ви не зможете донести до співрозмовника свою думку, тому ні про що не домовитеся.

Рак (22.06 — 22.07)

Гороскоп на 25 жовтня для Раків

Цього дня краще відмовитися від важливих — особливо професійних — справ і знайти спосіб поповнити запас енергії, якої не вистачає навіть на найпростіші справи — наприклад, сходити в театр або погуляти парком.

Лев (23.07 — 21.08)

Гороскоп на 25 жовтня для Левів

Дуже вдалий у фінансовому відношенні день, коли можна отримати несподівані надходження на банківський рахунок або картку — від виплати заслуженого гонорару до повернення старого боргу.

Діва (22.08 — 23.09)

Гороскоп на 25 жовтня для Дів

Як відомо, добре працює тільки той, хто добре відпочиває: день сприятливий для релаксу, який, швидше за все, буде пасивним, але про фізичні вправи теж забувати не варто.

Терези (24.09 — 23.10)

Гороскоп на 25 жовтня для Терезів

Не дозволяйте близьким вас обманювати, навіть якщо вони вважають, що їхня брехня йде вам на користь: інтуїтивно відчувши, що вас вводять в оману, сміливо заявляйте про це.

Скорпіон (24.10 — 22.11)

Гороскоп на 25 жовтня для Скорпіонів

День, коли можна відкинути в сторону розсудливість і ризикнути, вибравши для розробки складний проект, від якого через острах програти відмовилися інші, або купивши лотерейний квиток — вам неодмінно пощастить.

Стрілець (23.11 — 21.12)

Гороскоп на 25 жовтня для Стрільців

Приступаючи до роботи, про яку давно мріяли, дійте сміливо — не бійтеся зробити перший крок і вірте в себе, і тоді ви обов'язково впораєтеся з найскладнішим завданням.

Козоріг (22.12 — 20.01)

Гороскоп на 25 жовтня для Козорогів

День гарний для спілкування на всіх рівнях, за винятком романтичних побачень з коханою людиною: роздратування, накопичене за останній час, може стати причиною образливої сварки.

Водолій (21.01 — 18.02)

Гороскоп на 25 жовтня для Водоліїв

Час продуктивних ідей, які будуть приходити в голову в великій кількості — бажано зафіксувати їх, щоб, обдумавши на дозвіллі, вирішити, які взяти в роботу, а від яких — відмовитися.

Риби (19.02 — 20.03)

Гороскоп на 25 жовтня для Риб

Нетерпимість і роздратування відносно до своїх домашніх необхідно глушити в зародку, оскільки невідомо, у що це може вилитися в майбутньому — велика ймовірність серйозного конфлікту.

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