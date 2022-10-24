Гороскоп на 25 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли небажано нікуди поспішати

День, коли не потрібно квапити життя – все має йти своєю чергою, без будь-якого втручання з боку людини.

Не варто форсувати події, та й взагалі небажано нікуди поспішати – суєта не дасть бажаного результату, вона лише вимотає та забере сили, яких у цей час і так небагато. Час несприятливий для починань: будь-який проєкт, який стартує в цей час, буксуватиме і наштовхуватиметься на несподівані перешкоди. Так що краще відпочити і набратися сил для подальшої роботи.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 25 жовтня для Овнів

Незважаючи на те, що енергетика цього дня загалом позитивна, розслаблятися не варто: велика ймовірність потрапити в лапи шахраїв, які використовують задля власної мети ваші слабкі місця.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 25 жовтня для Тельців

Зірки не радять вам сьогодні роздавати оточенню вказівки щодо того, що і як їм йому робити: навряд чи це сприятливо позначиться на ваших стосунках із ними.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 25 жовтня для Близнят

Не можна вірити на слово тому, хто захоче зганьбити у ваших очах близьку людину – вимагайте переконливих доказів, а якщо їх не зможуть надати, рішуче відкидайте всі звинувачення.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 25 жовтня для Раків

Цього дня — як, в принципі, і будь-якого іншого — не варто намагатися зробити кілька справ одразу, однаково вам це не вдасться, а ось настрій буде різко і серйозно зіпсовано.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 25 жовтня для Левів

Тим, хто останнім часом працював, не покладаючи рук, необхідно взяти невеликий таймаут: не варто сприймати цей час як витрачений задарма – пам'ятайте, що добре працює лише той, хто добре відпочиває.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 25 жовтня для Дів

Намагайтеся відпочити від повсякденності і, незважаючи на будній день, влаштуйте собі невелике свято: зберіть друзів у кафе або, навпаки, проведіть час на самоті, але за улюбленим заняттям.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 25 жовтня для Терезів

Не діліться секретами свого особистого життя з людьми, яких ви погано знаєте: невідомо, як вони вчинять з інформацією, яка стане їм відомою – як би вам не пошкодувати про свою відвертість.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 25 жовтня для Скорпіонів

Зірки наполегливо рекомендують вам сьогодні не виявляти впертість: якщо вас попросять поступитися в якомусь питанні, зробіть це – то вам вдасться закріпити за собою репутацію людини, з якою можна домовитися.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 25 жовтня для Стрільців

Нинішній день може стати для вас доленосним, якщо ви припините витрачати сили та енергію марно і почнете життя з чистого аркуша – тобто, знайдете для них відповідний застосунок.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 25 жовтня для Козорогів

Будуючи плани на майбутнє, намаграйтеся не заганяти в себе в строгі рамки і не обмежувати свою фантазію — саме вона дозволить вам напланувати по-справжньому сміливі пункти, які ви легко зможете виконати.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 25 жовтня для Водоліїв

Зосередитись сьогодні потрібно тільки на справді важливих справах, якщо таких у вас сьогодні не спостерігається, влаштуйте собі вихідний – не варто перевтомлюватись, займаючись вирішенням другорядних питань.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 25 жовтня для Риб

Вільний від роботи час зірки рекомендують вам провести на самоті: якщо водночас з'явиться можливість виїхати на природу, то день такого відпочинку вартуватиме десяти.

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