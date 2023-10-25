Гороскоп на 25 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно зробити щось гарне

День добрих справ, які необхідно здійснювати повсюдно і стосовно всіх – як близьких, так і незнайомих людей.

Абсолютно неприйнятні корисливі мотиви – у такому разі благодійність не буде «зарахована», більше того, замість добра принесе своєму авторові зло. До важливих справ – насамперед, професійної якості – краще не братися, вирішенням серйозних фінансових питань теж краще не займатися.

Овен

Допомога, яку потребуватиме від вас оточення, зовсім необов'язково має бути матеріальної властивості: іноді людині достатньо добрих слів, щоб почуватися набагато впевненіше.

Телець

Сьогодні ви можете страждати від спалахів гніву, тому — якщо ви не хочете посваритися з близькою людиною всерйоз і надовго — не варто звалювати свій негатив на її голову, краще ненадовго відмовитися від спілкування з нею.

Близнята

Бажаючи отримати відповідь на важливе життєве питання, поставте його – подумки чи вголос, а потім просто уважно дивіться чи слухайте: підказка обов'язково прийде, головне – її не пропустити.

Рак

Небезпека нинішнього дня для представників знака – жалість до себе, оскільки, через свою сльозливість, вони, почавши плакати, зупинитися зможуть нескоро, що не найкраще позначиться на роботі.

Лев

День, незважаючи на його будній статус, зірки рекомендують присвятити своїй сім'ї, і в цьому буде свій особливий сенс: можливо, саме сьогодні близька людина зробить зізнання, на яке ви давно чекаєте.

Діва

Зробити добро комусь із оточення, ви зможете, поділившись тим, чого у вас надміру – наприклад, передавши одяг, який давно не носите, до пункту для біженців – він принесе їм набагато більше користі, ніж вам.

Терези

Запальність ще нікого не доводила до добра, але сьогодні вона може стати для представників вашого знака особливо небезпечною: сварка, яка станеться в результаті, може призвести до серйозних наслідків.

Скорпіон

День сприятливий для очищення, до того ж не так у фізичному, як у ментальному сенсі: необхідно позбавлятися негативних настанов, образ і бажання помститися за них – після цього жити одразу стане легше.

Стрілець

Схоже, настав час відверто поговорити з близькою людиною і з'ясувати, чому останнім часом ваші стосунки розладналися: сьогодні ви зможете – нарешті! – порозумітися.

Козоріг

Зірки сьогодні радять вам проявити поблажливість до оточення: можливо, вони поведуться зовсім не так, як ви того очікуєте, але ви теж далеко неідеальні — варто пам'ятати про це.

Водолій

Нагадайте близьким людям про те, як добре ви до них ставитеся: зателефонуйте та скажіть їм про це, а ще краще – зустрітися з ними. Особисте спілкування не можуть замінити жодні телефони та месенджери.

Риби

На роботі не варто братися за важливі справи – успіхом вони не увінчаються, тому потрібно зосередитися на вирішенні дрібних, але від цього не менш важливих справ, які самі себе не зроблять.

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