Гороскоп на 26-27 квітня для всіх знаків зодіаку: дні, коли конфлікти будуть неминучими

Головна небезпека цього часу – конфлікти, які виникатимуть як з якогось приводу, так і без нього – як-то кажуть, на рівному місці, а от наслідки у них можуть бути вкрай неприємними. Уникнути такого розвитку подій можна, якщо дослухатися до підказок зірок: не братися до важливих – особливо нових – справ, не спілкуватися з токсичними та малознайомими людьми, ні з ким не сперечатися. Ще краще – звісно, якщо є така можливість – залишитися вдома: тут з нами точно жодні неприємності не трапляться.

Овен

Кращий спосіб позбутися нав'язливих – і похмурих – думок, які можуть долати вас протягом цих днів – копітка робота, наприклад, вишивання або в'язання.

Телець

Представникам вашого знака необхідно відмовитися від будь-якого спілкування – як реального, так і віртуального: навіть до соцмереж потрібно заходити якомога рідше, інакше конфлікт з кимось із друзів неминучий.

Близнята

Досягти домовленості з партнерами сьогодні не вдасться, тому п'ятничні ділові переговори та суботнє з'ясування стосунків з близькою людиною краще перенести на сприятливіший час

Рак

Якщо виходу на вулицю вам цими днями уникнути не вдасться, намагайтеся не спілкуватися з малознайомими – і особливо незнайомими – людьми, лише так вам вдасться не втрапити у вкрай неприємну ситуацію.

Лев

Важливі справи – як робочі, так і домашні – успіхом цими днями не увінчаються, тому їх потрібно відкласти до початку наступного тижня, а наразі ж, щоб не ледарювати, треба підтягнути "хвости", що залишилися.

Діва

Небажані будь-які грошові операції: цими днями щось обов'язково піде не так – і вони виявляться збитковими, тому від них краще відмовитися і перенести хоча б на початок наступного робочого тижня.

Терези

Генеральне прибирання в оселі цілком можна розтягнути на два дні – так вам вдасться зробити все максимально ретельно, зазирнувши до всіх – навіть найнедоступніших – кутів: дихати – у прямому розумінні слова – стане легше.

Скорпіон

Будьте вищими за дріб'язкові причіпки від близьких людей, з якими можете зіткнутися цими днями: почавши відповідати на них, ви спровокуєте серйозну сварку, а ось проігнорувавши їх, зможете її уникнути.

Стрілець

Стримувати свої емоції необхідно завжди, але цими днями – особливо: виплеснувши їх назовні, ви тим самим підживите своєю енергією токсичну людину – навіщо робити їй такий дорогий подарунок?

Козоріг

Час сприятливий для очищення оселі від негативної енергетики, яка накопичилася в ньому та останнім часом стала не найкращим чином впливати на ваше життя – як професійне, так і особисте.

Водолій

Від близьких вам людей ви цими днями можете почути неприємні слова, які не варто брати близько до серця: вони – не більше, ніж відображення їхніх внутрішніх проблем, тож не сприймайте цей негатив на свій рахунок.

Риби

До пропозиції обійняти нову посаду або очолити новий – перспективний – проєкт необхідно поставитися з обережністю: буде прикро, якщо ви, погодившись, згодом не впораєтеся з завданням.

Читайте також: