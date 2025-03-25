Гороскоп на 26 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли складно оцінити себе адекватно

День, коли дуже складно оцінювати себе – і свої життєві та професійні досягнення – адекватно.

Дехто занижуватиме свою самооцінку, визнаючи все, що в них є, нікчемним, інші ж, навпаки, можуть підносити свою персону до небес, багаторазово перебільшуючи власні досягнення.

Як перше, так і друге – в корені невірно, оскільки не відповідає дійсності, а є не більше ніж впливом зіркових і місячних енергій. Уже завтра морок, який змушує поводитися подібним чином, розвіється, тому не варто демонструвати ні самоприниження, ні манію величі – вони зроблять нас уразливими і змусять пошкодувати про них, як про серйозну помилку.

Овен

Не варто спілкуватися з начальством без нагальної на те необхідності – найімовірніше, сьогодні воно буде не в найкращому настрої, тому легко можна буде постраждати, потрапивши йому під гарячу руку.

Телець

Не варто марно витрачати моральні й фізичні сили, які в цей час закінчуватимуться, на складні та трудомісткі справи і проєкти – займатися потрібно лише тим, що не вимагає особливих зусиль.

Близнята

Першу половину дня – хочете ви того чи ні – доведеться присвятити роботі, а ось у другій можна приділити час собі та улюбленій домівці – навести лад, приготувати вечерю, зайнятися рукоділлям чи просто відпочити.

Рак

День, коли важливо дотримуватися помірності у всьому – від професійного та особистого життя до харчового раціону: надмірності – як у стосунках з близькою людиною, так і в меню – користі нікому з вас не принесуть.

Лев

Поспішність у словах і вчинках не можна допускати будь-якого дня, але сьогодні – особливо: необдуманий негатив на адресу когось з оточення може відповідним чином позначитися на стосунках з людьми.

Діва

Серйозні рішення, початково заплановані на цей день, краще перенести на інший час – надто висока ймовірність прорахунку, який негативно вплине на розвиток ситуації та призведе до прикрих наслідків.

Терези

Спілкування з коханою людиною необхідно звести до побутових питань, через які складно посваритися, а ризикованих тем, що стосуються проблем у стосунках, цього дня краще не торкатися.

Скорпіон

В розмові з літніми співрозмовниками – родичами, сусідами та малознайомими людьми – потрібно робити знижку на їхній вік: у жодному разі не можна з ними сперечатися – порушення цих правил загрожує сваркою.

Стрілець

Для реалізації глобальних проєктів, над підготовкою яких ви працюєте останнім часом, умови ще не склалися, тому поспішати з роботою не варто – краще наразі "закрити" вже розпочаті справи.

Козоріг

Представникам вашого знака не властиво бездумно витрачати гроші – відмовтеся від марнотратства й сьогодні: більшість придбань виявляться, м'яко кажучи, невдалими і осядуть мертвим вантажем у шафах.

Водолій

Втому, яку ви можете відчути після напруженого трудового дня, можна буде легко зняти, присвятивши вечір улюбленому заняттю – найкраще творчості, в якій представники вашого знака не мають собі рівних.

Риби

У взаєминах з колегами важливо утриматися від демонстрації своєї професійної переваги – ті, хто наразі не зміг досягти такого ж рівня, назвуть вас нескромними й зарозумілими.

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