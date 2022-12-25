Гороскоп на 26 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли не варто піддаватися на провокації

День негативної енергетики, яка поки що – на початку місячного циклу – буде не надто активною, але це не означає, що її можна ігнорувати.

Не варто піддаватися на провокації, які можуть влаштовувати нам як окремі люди, так і світ загалом: негарні – в усьому – вчинки, які можна зробити під їхнім впливом, не найкращим чином відобразяться на розвитку подій у майбутньому, тож над кожним своїм кроком цього дня необхідно добре подумати. Незважаючи на це, перешкод на шляху до досягнення цілей – як професійного, так і особистого характеру – не передбачається, тому можна сміливо починати над ними працювати.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 26 грудня для Овнів

Сон, що приснився вам цієї ночі, матиме велике значення – в ньому може бути важлива підказка щодо того, як вирішити набридлу життєву або професійну проблему.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 26 грудня для Тельців

Будь-якими доступними вам способами необхідно уникнути конфлікту, до якого вас буквально підштовхуватимуть люди з вашого оточення: зробивши над собою зусилля, ви згодом зможете пишатися силою своєї волі.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 26 грудня для Близнят

Незважаючи на те, що до новорічних свят залишилося зовсім небагато часу, від вживання алкоголю цього дня зірки наполегливо рекомендують вам відмовитися – це негативно позначиться на вашому самопочутті.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 26 грудня для Раків

Намагайтеся не реагувати на уїдливі зауваження, які може зробити на вашу адресу хтось із колег чи близьких людей: навряд чи вони всерйоз хотіли вас образити, просто почуття гумору їх зрадило.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 26 грудня для Левів

Якщо у вас є шкідливі звички, скажіть їм категоричне "ні!" хоча б сьогодні: організм цього дня буде ослаблений, тому навіть зайва філіжанка кави з коньяком чи сигаретою може йому зашкодити.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 26 грудня для Дів

В жодному разі не можна відмовлятися від наміченої мети, навіть якщо сьогодні вам здаватиметься, що досягти її неможливо: насправді це не так, і вже завтра ви зрозумієте, що могли припуститися колосальної помилки.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 26 грудня для Терезів

Будь-яке недобре слово – і навіть косий погляд – можуть сьогодні вивести вас зі стану душевної рівноваги, тому – звісно, за можливості – краще провести день вдома, в компанії із самим собою.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 26 грудня для Скорпіонів

Якщо спілкування з іншими людьми – насамперед колегами та керівництвом – уникнути не вдасться, намагайтеся не втручатися в суперечки: уважно слухаючи та аналізуючи сказане іншими, ви дійдете цікавих висновків.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 26 грудня для Стрільців

Напад самокритики, який може трапитися з вами цього дня, не принесе хоч якої-небудь відчутної користі, а от занизити самооцінку може цілком, що завадить досягти професійних успіхів.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 26 грудня для Козорогів

Сьогодні люди, які вас оточують, не зможуть приховати свого справжнього до вас ставлення, тому ви з подивом виявите, що друг – втім, як і ворог – не є тими, ким ви звикли їх вважати – зробіть висновки.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 26 грудня для Водоліїв

Енергію, небачений приплив якої ви відчуєте сьогодні, необхідно спрямувати на вирішення найважливішого професійного питання: буде прикро, якщо ви розтратите її на дрібниці.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 26 грудня для Риб

Остерігайтеся загострення хронічних захворювань: за появи перших симптомів зверніться до лікаря і вживайте заходів, якщо ви, звичайно, не хочете, щоб на Новий рік вам призначили постільний режим.

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