Гороскоп на 26 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли пасивність перебуває під забороною

Водночас він має бути максимально активним – лінощі та пасивність перебувають під забороною. Саме час позбавлятися наслідків надмірностей – насамперед харчових, які ми дозволили собі вчора: можна займатися спортом, вирушати на прогулянки чи екскурсії.

Тим, кому все-таки необхідно бути присутнім на роботі, не варто братися за важливі, серйозні і особливо масштабні справи – краще зосередитися на ненайбільших заняттях.

Овен

Зірки не рекомендують вам спілкуватися з людьми, які викликають у вас неприємні емоції, навіть якщо, на вашу думку, в цьому існує необхідність – досягти консенсусу вам однаково не вдасться.

Телець

Апломб, з яким ви сьогодні вирішите роздавати оточенню непрохані поради, дратуватиме оточення, тому трохи скромності та стриманості вам точно не завадить.

Близнята

На роботі вам сьогодні – як ніколи – знадобиться чіткий план, якого необхідно чітко дотримуватись: це, по-перше, дисциплінує вас, а по-друге, дозволить зосередитися на виконуваних завданнях.

Рак

Як би не склалися обставини, намагайтеся утриматися від злих слів та побажань на адресу когось із оточення: вони лише на перший погляд здадуться виправданими, згодом ви про них пошкодуєте.

Лев

Ставати до реалізації важливих проєктів після свята – завдання свідомо безперспективне: навряд чи вдасться зосередитися на вирішенні питань, які поставить перед вами керівництво.

Діва

Сон, який ви побачите цієї ночі, допоможе зорієнтуватися у взаєминах із близькою людиною, які, на вашу думку, зайшли в глухий кут: насправді все не так погано, як здається на перший погляд.

Терези

Небажано порушувати чужий особистий простір, навіть якщо йдеться про вашу другу половинку: подумайте про те, що їй теж колись потрібно відпочивати від тісного спілкування, та й вам такий «люфт» не зашкодить.

Скорпіон

Небажано братися за реалізацію нового проєкту, як то кажуть, з місця в кар'єр: чим менше ви будете метушитися і поспішати, тим успішнішими будуть в результаті ваші дії, тож робіть висновки.

Стрілець

Невдалий день для ділових переговорів – вам не вдасться порозумітися з партнерами, тому такі зустрічі краще перенести на інший день, а сьогодні навести лад у документах.

Козоріг

Переходячи від святкового режиму до робочого, беріться одразу за найскладніші справи — почніть з «розминки», яка дозволить вам «розігрітися», тобто привести себе в максимально бойовий стан.

Водолій

Поєднувати роботу з відпочинком бажано завжди, але сьогодні це особливо необхідно: сил – як фізичних, так і моральних – у вас наприкінці року поменшало, тому не варто нерозумно їх марнувати.

Риби

Не варто докоряти близькій людині в тому, що приділяє вам мало часу і уваги, оскільки в глибині душі ви розумієте, що це не так, просто сьогодні вам захочеться покапризувати, а для цього є хороший привід.

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