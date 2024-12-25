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Гороскоп на 26 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли пасивність перебуває під забороною

Гороскоп на 26 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли пасивність перебуває під забороною

Гороскоп на 26 грудня для всіх знаків Зодіаку / Фото: Credits

Нинішній день, незважаючи на свій будній статус, призначений зірками не для роботи, а для відпочинку.

Українські школярі розробили бізнес-план для “Disneyland” та перемогли в міжнародному конкурсі

Українські школярі розробили бізнес-план для “Disneyland” та перемогли в міжнародному конкурсі

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