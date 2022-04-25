Гороскоп на 26 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли треба довіритися своїй інтуїції

Гороскоп на 26 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли треба довіритися своїй інтуїції

День, коли стає зрозумілим, що зовнішні події безпосередньо пов'язані з внутрішнім станом і багато в чому – якщо не в усьому – залежать від нього.

Час ідеально підходить для роботи над собою, коли можна – і потрібно – аналізувати свої вчинки, знаходити помилки та думати над тим, як їх виправити, прислухатися до своєї інтуїції та чинити відповідно до її підказок.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 26 квітня для Овнів

Не варто вплутуватися в чужі конфлікти, навіть якщо у вас добра мета – примирити ворожі сторони, тому що наслідком може бути перекладання провини за зіпсовані стосунки на вас.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 26 квітня для Тельців

Переробити іншу людину практично неможливо, тому не варто намагатися відкоригувати поведінку когось із близьких вам людей – нічого, крім неприємностей, це не принесе.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 26 квітня для Близнят

Зірки рекомендують дослухатися до своїх внутрішніх відчуттів – якщо вони наполегливо натякатимуть вам на небажання щось робити, прислухайтеся до їхньої думки і відпочиньте.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 26 квітня для Раків

Не можна допускати негативу в діях, словах і думках – зробивши, сказавши і навіть подумавши щось погане, ви можете дуже швидко отримати відповідь у вигляді бумеранга – його закону ще ніхто не скасовував.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 26 квітня для Левів

Не найсприятливіший день для фінансових операцій, особливо якщо йдеться про вкладення великих грошових коштів у якесь підприємство – воно, напевно, прогорить, а ви втратите все, що витратили.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 26 квітня для Дів

Сни цього місячного дня дадуть вам зрозуміти, що є головною перешкодою на шляху до поставленої мети, а як вам її подолати – доведеться поміркувати самостійно.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 26 квітня для Терезів

Не варто планувати важливі професійні справи на цей день – довести їх до пуття все одно не вдасться, краще присвятити час наведенню ладу в документах – як паперових, так і електронних.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 26 квітня для Скорпіонів

Настав час згадати про проєкти, які ви свого часу поклали до довгої скриньки – тепер для їхнього втілення в життя складуться максимально сприятливі обставини, не варто їх втрачати.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 26 квітня для Стрільців

Звертайте увагу на події, які відбуватимуться навколо вас, і слова, які ви при цьому почуєте – цілком можливо, що в них буде зашифровано сенс послання, яке надсилає вам доля.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 26 квітня для Козорогів

День не підходить для надмірної активності – коефіцієнт її корисної діяльності на виході виявиться вкрай низьким, тому не варто витрачати час та сили даремно.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 26 квітня для Водоліїв

Відпочити і перевести подих можна буде, змінивши рід діяльності – повністю розслаблятися і віддаватися лінощам не слід, режим релаксу завадить вам вчасно зорієнтуватися і прийняти важливе рішення.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 26 квітня для Риб

Сьогодні не варто давати гроші в борг, навіть якщо про це вас проситиме близький друг чи рідна людина – якщо вона дійсно потребує матеріальної допомоги, то зможе почекати до завтра.

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