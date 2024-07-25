Гороскоп на 26 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли будь-які починання приречені на успіх

День потужної позитивної енергетики, коли не тільки можна, а й потрібно розпочинати роботу над найважливішими та серйозними проєктами.

Будь-які починання буквально приречені на успіх, тому до них – незважаючи на фінал робочого тижня – необхідно ставати без зволікання, інакше можна прогаяти важливий шанс. До того ж, протягом вихідних можна буде проаналізувати перші кроки у цьому напрямі, а вже в понеділок настане сприятливий час для успішної роботи – з урахуванням зроблених висновків.

Овен

Ухваливши рішення, не відступайте від нього, навіть якщо причини для такої поведінки здадуться вам вагомими: згодом ви пошкодуєте про свій нерозумний демарш, але повернути все вже не зможете.

Телець

Сьогодні можна братися навіть за ті справи, які досі здавались вам нездійсненними: енергії для цього у вас буде з лишком, справа за мотивацією – намагайтеся нею себе забезпечити.

Близнята

Небажано скупитися, намагаючись звалити на себе роботи більше, ніж ви спроможні виконати: як відомо, всіх грошей не заробиш, а відпочивати дуже важливо: не відновивши сили, можна швидко зійти з дистанції.

Рак

День, коли потрібно сховати подалі свою скромність і презентувати начальству результати своєї праці останнього часу – таким чином ви заслужите не лише похвалу, а й премію підвищення зарплати.

Лев

Промовистість та переконливість, якими вас сьогодні забезпечать зірки, зроблять успішними будь-які переговори – від ділових до побутових, але особливо важливо вирішити розбіжності у взаєминах із близькими.

Діва

Не варто пхати носа в приватне життя когось зі своїх друзів, навіть якщо вам здаватиметься, що без вашої участі вони не обійдуться – їхня реакція може виявитися протилежною тій, на яку ви розраховуєте.

Терези

День, коли у виконанні важливого завдання, до якої б сфери діяльності воно не належало, небажано спиратися лише на власні сили: необхідно просити допомоги інших людей – без них ви не впораєтеся.

Скорпіон

Не варто засуджувати знайому людину за вчинок, який здається вам негарним, а, можливо, і підлим: ви не знаєте всіх обставин того, що сталося, а отже, в його ситуації, можливо, зробили б ще гіршим.

Стрілець

Надаючи допомогу іншим людям, намагайтеся не жертвувати власними інтересами: по-перше, навряд чи вони оцінять ваш вчинок, а по-друге, ви завдасте шкоди власним справам, про що дуже швидко пошкодуєте.

Козоріг

Призначена на сьогодні зустріч із друзями принесе не тільки задоволення, а й відчутну користь: цілком можливо, що хтось із них дасть вам слушну пораду, а то й надасть необхідну допомогу.

Водолій

Перш ніж щось говорити, необхідно ретельно зважити кожне слово: необережні висловлювання, які скривдять когось із вас людей, які вас оточують, загрожують прильотом бумеранга — він не змусить себе довго чекати.

Риби

День ідеально підходить для спілкування з близькими, яких ви останнім часом рідко балуєте своєю увагою: особливо це стосується людей похилого віку, але про кохану людину теж не варто забувати.

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