Гороскоп на 26 листопада для всіх знаків зодіаку: день активних дій

День, коли треба діяти максимально активно та енергійно – моральних і фізичних сил вистачить на все.

Втім, буде шкода витратити їх на вирішення не найважливіших питань, тому цілі сьогодні – незважаючи на те, що на календарі вихідний – потрібно вибирати ретельно, щоб, умовно кажучи, бити точно в "яблучко", а не в "молоко". Заповзятість, яку сьогодні необхідно виявляти, особливо в особистому житті, може межувати з агресивністю – не варто цього боятися, вона допоможе досягти бажаного.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 26 листопада для Овнів

Велика ймовірність того, що саме цього дня ви – правда, наразі лише неофіційно – отримаєте пропозицію обійняти нову посаду або перейти на нове місце роботи: візьміть час на роздуми.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 26 листопада для Тельців

Поміркуйте над тим, що ви можете зробити для того, щоб ваше харчування стало максимально здоровим і корисним: можливо, потрібно порадитися з дієтологом, який розробить для вас індивідуальну програму.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 26 листопада для Близнят

Зверніть увагу на сон, який насниться вам цієї ночі: він міститиме в собі підказку щодо того, кому з людей у вашому оточенні можна вірити, а від кого варто чекати на удар у спину.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 26 листопада для Раків

Сьогодні не варто – за вкоріненою у представників знака звичкою – приймати як належне образи, яких завдають вам люди навколо: хоча б один раз дайте їм здачі – це одразу вирішить багато проблем.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 26 листопада для Левів

Необхідно стримувати емоції, які від самого ранку рвуться назовні, інакше ви – з властивим вам королівським розмахом – можете влаштувати прочуханку своїм домашнім, яку вони вам не пробачать.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 26 листопада для Дів

Вам зірки рекомендують провести день або хоча б першу його половину на самоті: їдкі зауваження, які ви в цей час відпускатимете щодо свого оточення, можуть призвести до серйозного конфлікту.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 26 листопада для Терезів

Необхідно відмовитися від фізичних навантажень: навіть незначні можуть завдати серйозної шкоди організму, тому заняття спортом і прибирання квартири треба перенести на інший час.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 26 листопада для Скорпіонів

Поганий настрій, який може стати вашим супутником на весь день, – не привід "кусати" тих, хто перебуває поруч: настрій досить швидко покращиться, а стосунки відновляться нескоро.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 26 листопада для Стрільців

Чим би ви не планували сьогодні займатися, навіть якщо йтиметься лише про господарські турботи, складіть докладний план і чітко дотримуйтеся його – лише так ви встигнете зробити все необхідне.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 26 листопада для Козорогів

Сьогодні ви можете бачити світ у похмурих тонах, тож і гумор у вас буде відповідного – чорного – кольору: чи варто дивуватися з того, що ваші жарти здадуться навколишнім образливими?

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 26 листопада для Водоліїв

Нинішній день – добре, що він вихідний – ідеальний час для вивчення оголошень з вакансіями: ніщо не відволікатиме вас від читання, і ви, цілком можливо, знайдете оголошення, яке всерйоз вас зацікавить.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 26 листопада для Риб

День сприятливий для відмови від шкідливих звичок, серед яких, зокрема, і нездорове харчування: спробуйте додати до меню лише корисні продукти – зірки впевнені, що вони вам сподобаються.

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