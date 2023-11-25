Гороскоп на 26 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли всі справи будуть успішними

День потужної місячної енергетики, коли, як правило, успішними виявляться всі справи і лагодимитеться будь-яка робота.

Щоправда, оскільки на календарі вихідний, ітиметься, найімовірніше, про домашні справи, але й тут можна знайти по-справжньому грандіозні проєкти для реалізації – наприклад, ремонт чи будівництво. Водночас поспішати треба, не поспішаючи: надмірна активність не лише не допоможе досягти мети, а й загальмує рух до неї. Також не варто витрачати енергію на дрібниці, без яких сьогодні цілком можна обійтися.

Овен

Навіть якщо спочатку справи, за які ви візьметеся, будуть складатися не так, як хочеться, в жодному разі не можна сумніватися у своїх силах і здібностях: не варто готувати себе до невдачі.

Телець

День сприятливий для ухвалення важливих рішень: сьогодні вам, зваживши всі докази «за» і «проти», вдасться ухвалити єдине правильне рішення, про яке ви згодом не пошкодуєте.

Близнята

Не варто засмучуватися через заздрість, яку може відчувати до вас оточення: якщо вам випаде честь зазнати такого сильного почуття, отже, вам вдалося випередити багатьох.

Рак

Небажано відмовлятися від господарчого проєкту, над яким ви зараз працюєте, лише тому, що у ньому виникли тимчасові труднощі: можливо, саме сьогодні ви зрозумієте, як їх подолати.

Лев

Професійний проєкт, над яким ви зараз працюєте, незважаючи на вихідний день, виявиться успішним лише в тому разі, якщо ви не шкодуватимете на нього ні часу, ні сил.

Діва

Можливо, ви стоїте на порозі великого кохання – зміни в особистому житті, про які ви так давно мріяли, що вже припинили чекати, з великою ймовірністю дадуть себе знати вже сьогодні.

Терези

Час ідеально підходить для відновлення взаємин із близькими людьми – рідними та друзями, які останнім часом розладналися і тепер терміново потребують перезавантаження.

Скорпіон

На відміну від представників інших знаків вам сьогодні краще повернутися до справ, які ви з якоїсь причини не встигли завершити, старт нових проєктів варто відкласти на кілька днів.

Стрілець

Людей, які можуть виявляти недоброзичливість, а то й агресію, необхідно вивести за коло спілкування, нічого доброго із взаємин із ними однаково не вийде, а нерви можна зіпсувати всерйоз.

Козоріг

Захворювання, які можуть дати себе знати цього дня, носитимуть винятково психосоматичний характер, тому і лікувати потрібно не наслідок, а глибинну причину поганого самопочуття.

Водолій

День сприятливий для будь-яких фінансових операцій, включаючи ті, які в інші дні вважаються ризикованими – втім, нерозсудливість теж не вітається – краще ретельно все прорахувати.

Риби

Стаючи до реалізації нового – важливого – господарського проєкту, необхідно вірити у власні сили: невпевнена у собі людина навряд чи досягне хоч скільки-небудь серйозних результатів.

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