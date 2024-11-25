Гороскоп на 26 листопада для всіх знаків зодіаку: день вселюдних лінощів

День вселюдних лінощів, коли небажання працювати відчувають навіть найактивніші та найдіяльніші люди.

Не варто перейматися через лінощі й байдужість, які охопили нас – для нинішньої місячної доби вони є нормальним явищем, тим більше, що вже завтра від них не залишиться і сліду. Бажано спланувати свій день таким чином, щоб у ньому не було важливих справ – їх бажано замінити вирішенням питань, помилка у яких не матиме критичного значення. Ще краще – звісно, якщо буде така нагода – присвятити цей час відпочинку, бажано – пасивному.

Овен

Якими б не були сьогодні ваші справи – домашніми чи робочими – головне, займаючись ними, не поспішати, інакше доведеться все переробляти, а отже, ви витратите на них удвічі більше часу.

Телець

Розбіжності у взаєминах із близькою людиною, найімовірніше, пов'язані з вашим бажанням "підігнати" її під себе – не варто цього робити: досягти мети вам однаково не вдасться, а ось посилити розрив можна буде легко.

Близнята

Сьогодні вам не варто нікуди їхати, навіть якщо подорож планувалася недалекою і нетривалою: навряд чи ви зможете розраховувати на те, що вона мине безпроблемно, тож краще перенести її на кілька днів.

Рак

Зла іншим людям не варто бажати будь-коли, та сьогодні це особливо каратиметься, а той факт, що вони чимось вас образили, виправданням не стане: навіщо уподібнюватися тому, хто повівся негідно?

Лев

Не найкращий день для засвоєння нових знань – вони погано вкладатимуться в пам'яті, тому будь-яке навчання, включно з самоосвітою, краще відкласти на той час, коли ситуація в цьому сенсі покращиться.

Діва

Ніщо так не заспокоює і не тішить представників вашого знака, як можливість вчергове навести лад вдома, і сьогодні ви – на своє задоволення – зможете присвятити цій справі весь день.

Терези

Вирішення серйозних питань – як професійного, так і побутового характеру – загрожує вам прикрою помилкою, тому краще від цього відмовитися, інакше згодом ви шкодуватимете про те, що поспішили.

Скорпіон

Навіть якщо ви добре знатимете, як потрібно вчинити близькій вам людині в ситуації, що склалася в її житті, не поспішайте давати їй пораду – вона повинна сама зрозуміти, як у такому разі потрібно діяти.

Стрілець

День чудово підходить для наведення ладу вдома та усунення дрібних побутових проблем, які накопичилися останнім часом: можливо, варто викликати сантехніка або електрика, які усунуть несправності.

Козоріг

Дізнавшись про непорядний вчинок близької людини, який вона зробила щодо вас, не замикайтеся в собі: навколишній світ неоднозначний, а люди в ньому дуже різні – в майбутньому вам пощастить більше.

Водолій

Представникам вашого знака настав час навчитися відстоювати особисті межі, які щодня порушують усі, кому не ліньки: спробуйте поговорити з близькими людьми, пояснивши, що така їхня поведінка вам неприємна.

Риби

Зірки радять вам максимально обережно поводитися з грошима, особливо важливо – не витрачати їх безладно: найкраще перед походом до магазина скласти перелік закупівель і не відхилятися від нього.

Читайте також: