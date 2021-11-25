Гороскоп на 26 листопада для всіх знаків зодіаку: дуже складний день

Гороскоп на 26 листопада для всіх знаків зодіаку: дуже складний день

День, який недаремно називають сатанинським: його негативна енергетика може сприяти не лише поганому настрою, а й депресії.

Небажано з'ясовувати стосунки, втручатися у чужі конфлікти, намагаючись примирити ворогів, дозволяти собі ризиковані жарти та натяки, які можуть образити оточення. День також сприятливий для позбавлення від шкідливих звичок – насамперед куріння та потягу до спиртного.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 26 листопада для Овнів

Не піддавайтеся тимчасовій слабкості і не відмовляйтеся від мети – як професійної, так і особистої – яку ви поставили перед собою, навіть якщо люди, яким ви довіряєте, будуть відмовляти вас від неї.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 26 листопада для Тельців

Не найкращий день для щирої розмови з близькою людиною: все закінчиться взаємними закидами, а це не допоможе налагодити стосунки — швидше все відбудеться з точністю до навпаки

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 26 листопада для Близнят

До нових знайомств необхідно поставитися з великою обережністю: нова людина у вашому оточенні може виявитися далеко не такою приємною, як здасться на перший погляд.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 26 листопада для Раків

Стіна нерозуміння, яка виросте в цей день між людьми, може зіпсувати неабияку кількість нервів, тому необхідно заздалегідь налаштуватися на те, що інші вас не чутимуть і не переживатимуть.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 26 листопада для Левів

Не варто брати на себе чужі обов'язки: вам навряд чи подякують за виявлену самовідданість, до того ж у результаті ви можете не встигнути зробити те, що запланували, та отримати наганяй від начальства.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 26 листопада для Дів

Пропозиція, яку вам можуть зробити в цей день, здасться вигідною лише на перший погляд, підводні камені можуть виявитися тоді, коли відмовлятися від роботи буде пізно.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 26 листопада для Терезів

Не варто втручатися в чужий конфлікт: ви можете легко переоцінити властиві вам дипломатичні здібності і, замість примирити людей, посварити їх ще більше.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 26 листопада для Скорпіонів

День несприятливий для ділових переговорів: партнери, найімовірніше, не знайдуть спільної мови, в результаті під загрозою виявляться не лише ваші взаємини, а й справа, над якою ви спільно працюєте.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 26 листопада для Стрільців

Неадекватних і агресивно налаштованих людей сьогодні – втім, як і завжди – краще оминати: така сутичка, навіть з огляду на вашу любов до скандалів, може закінчитися непередбачуваним чином.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 26 листопада для Козорогів

Вашим принципом у цей день має стати поміркованість у всьому – починаючи від стилю в одязі та закінчуючи харчовим раціоном: мінімалізм дасть абсолютно несподівані – та приємні – результати.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 26 листопада для Водоліїв

День несприятливий для фінансових операцій: особливо небажано давати гроші у борг – сьогодні якраз той випадок, коли на їх повернення можна чекати дуже довго і, на жаль, не дочекатися.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 26 листопада для Риб

День, коли актуальною буде мудрість про те, що "слово — срібло, а мовчання — золото": намагайтеся якнайменше говорити — так ви не проговоритеся про те, про що бажано промовчати.

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