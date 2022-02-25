Гороскоп на 26 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно заощаджувати енергію

Гороскоп на 26 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно заощаджувати енергію

День, коли необхідно максимально дбайливо ставитися до енергії, яка закінчується.

Не варто витрачати її на сварки, конфлікти, з'ясування стосунків, а, зіткнувшись із чужою агресією, необхідно відійти убік. Небажано хапатися і робити покупки, особливо великі — вони з великою ймовірністю виявляться невдалими, а точніше, порожньою — а тому прикрою — витратою грошей.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 26 лютого для Овнів

День сприятливий для занять улюбленими справами – читання, рукоділля, перегляду фільмів та серіалів: вони допоможуть нейтралізувати негативну енергетику, яка "тисне" на мізки.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 26 лютого для Тельців

Емоційно реагуючи на чужі – недоброзичливі – слова чи дії, ви нікому нічого не доведете, зате енергії втратите багато, тому краще ігнорувати ворожі випади.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 26 лютого для Близнят

Найкращий засіб від поганого настрою та підвищеної тривожності – відмова від негативу та налаштування на позитив: відповідне мислення ще ніхто не скасовував – воно дасть вагомі результати.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 26 лютого для Раків

Займатися справами, запланованими на цей день, краще на самоті – так ніхто не зможе відвернути вас від роботи порожніми розмовами, суперечками та перекурами.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 26 лютого для Левів

День сприятливий для інтелектуальної діяльності – будь-яка наукова, літературна чи журналістська робота не тільки буде добре вдаватися, а й принесе чудові результати.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 26 лютого для Дів

Не варто звертати уваги на сни та інші знаки, які доля може надсилати цього дня: до пророцтв ця гра підсвідомості не матиме жодного стосунку.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 26 лютого для Терезів

Небажано встрявати у конфлікти – особливо ті, які не мають до вас жодного стосунку: помирити сторони, які ворогують, не вдасться навіть таким вродженим дипломатам, як ви, а ось погіршити сварку вам вдасться легко.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 26 лютого для Скорпіонів

Позбутися переживань цього дня, незважаючи на його вихідний статус, допоможе робота: необхідно завантажити себе нею до самої маківки, і від поганого настрою не залишиться і сліду.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 26 лютого для Стрільців

Небажано розповідати про позитивні життєві зміни стороннім людям – так найпростіше наврочити і повернути себе на попередній життєвий рівень.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 26 лютого для Козорогів

День сприятливий для робіт вдома, а на календарі вихідний – усі заняття, які ви досі з різних причин відкладали на потім, виявляться легкими, приємними та успішними.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 26 лютого для Водоліїв

Не варто ні з ким конфліктувати – навіть із тими людьми, які будуть свідомо виводити вас із себе: конфлікт може мати довготривалі та небажані наслідки.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 26 лютого для Риб

Зірки закликають вас бути терплячими та поблажливими до себе, пробачаючи властиві вам маленькі слабкості та їхні наслідки, помилки, від яких ніхто у нашому світі не застрахований.

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