Гороскоп на 26 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли слова можуть змінити чиєсь життя

День, коли за допомогою сказаних вголос слів можна змінити своє і чуже життя – як на краще, так і на гірше.
Особливо небезпечно когось проклинати. По-перше, злі слова, кинуті – навіть спересердя – у цей час, обов'язково збудуться, а по-друге, вони стануть причиною неприємностей не лише тим, кому адресовані, а й тим, хто їх вимовив. Найкраще – навіть через силу – бажати всім добра, і воно обов'язково повернеться назад.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 26 лютого для Овнів
День сприятливий для занять, до яких зазвичай не доходять руки: можна, наприклад, присвятити собі час – прийняти ванну з ефірними оліями, відпочити, погуляти на свіжому повітрі або почитати.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 26 лютого для Тельців
Намагайтеся не опускатися до грубості, навіть якщо людина, з якою ви змушені спілкуватися, дратуватиме вас до неможливості – не варто опускатися рівня тих, хто вам неприємний.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 26 лютого для Близнят
Не варто планувати на цей день важливі професійні справи: незважаючи на те, що він сприятливий для активних дій – краще все ж таки зосередитися на домашніх клопотах, вони виявляться більш вдалими.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 26 лютого для Раків
Є ймовірність того, що на вас наринуть спогади про людину, яку вам, навіть незважаючи на розставання, не вдалося остаточно розлюбити — не варто шкодувати про взаємини, що зруйнувалися.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 26 лютого для Левів
У стосунках із близькою людиною небажано демонструвати свою самостійність і незалежність: можливо, варто показати свою слабкість – імовірно, вона тільки й чекає, щоб почутися сильніше.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 26 лютого для Дів
День ідеально підходить для відпочинку, багато і наполегливо працюючи останнім часом, ви його заслужили: можна з'їздити до лісу або на річку, погуляти парком, провести час із дітьми та старшими родичами.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 26 лютого для Терезів
Тим, хто давно прагне змінити життя на краще, варто скористатися шансом, який надасть сьогоднішній день, – він може започаткувати цілий перелік приємних змін.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 26 лютого для Скорпіонів
Виявити проблему, що вам заважає, і знищити її в накоренку можна буде лише у разі чесної розмови з собою: поставлені собі запитання та чесні відповіді підкажуть правильну відповідь.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 26 лютого для Стрільців
Спогади про минуле – навіть дуже приємні – гальмують ваш рух до майбутнього, який, можливо, приготував вам безліч приємних сюрпризів, на які ви навіть не сподіваєтесь.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 26 лютого для Козорогів
У вихідний день від роботи треба відмовитися навіть таким завзятим трудоголікам, як ви – пуття від неї однаково не буде, а сили у вас небезмежні – саме час їх відновити.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 26 лютого для Водоліїв
Хорошою прикметою цього дня вважаються зміни, навіть якщо вони будуть незначними – можна, наприклад, переставити меблі або повісити "веселенькі" штори – і життя заграє новими фарбами.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 26 лютого для Риб
Спілкуючись із оточенням, використовуйте свою вроджену здатність обходити гострі кути – так вам вдасться уникнути нікому не потрібної сварки, яка б могла зруйнувати стосунки.
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