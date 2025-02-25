Гороскоп на 26 лютого для всіх знаків зодіаку: день, усі починання якого приречені на успіх

Один з найчистіших і найсвітліших днів місячного циклу, всі починання якого приречені на успіх.

Сприяє нашій загальній працездатності й день тижня – точніше, самий його розпал, коли коефіцієнт корисної дії досягає свого піку, а попереду – до вихідних – ще достатньо часу, щоб завершити якщо не весь проєкт, то хоча б значну його частину. Тож не варто зволікати – потрібно братися до роботи якнайшвидше, без тривалої підготовки. Але як би активно ми водночас не діяли – не можна не лише кричати, а й підвищувати голос: енергетика дня настільки крихка та вразлива, що зруйнувати її буде дуже легко – не варто цього робити.

Овен

Як би не хотілося представникам вашого знака порелаксувати, робити цього не можна: розслабившись, ви втратите купу хороших можливостей, про які потім пошкодуєте – намагайтеся бути весь час напоготові.

Телець

Зірки наполегливо рекомендують вам звернути увагу на особисте життя, в якому від цього дня почнуть відбуватися цікаві події, що зрештою призведе до довгоочікуваних і приємних змін.

Близнята

Довіряти малознайомим людям небажано завжди, але сьогодні – особливо небажано це робити: ніхто не дасть вам гарантій того, що вони не є шахраями, які поставлять вас у неприємне становище.

Рак

Для вас сьогодні – втім, як і будь-якого іншого дня – обов'язковим має стати позитивне мислення: налаштувавшись на хороше, ви, хоча й може здатися, що це занадто просто, отримаєте його в реальному житті.

Лев

Складаючи робочий план на день, на перше місце поставте питання, які можна вирішити найшвидше, а складніші заплануйте на другу половину дня, так ви встигнете зробити максимум запланованого.

Діва

Відмовтеся від властивої вам злопам'ятливості – не потрібно мстити людині, яка чимось вас образила, вже хоча б тому, що вона усвідомила свою помилку і кається, тож будьте милосердні і не доводьте її до відчаю.

Терези

Ваша думка – через її правильність і справедливість – буде важливою для людей, які звернуться до вас по пораду – не відмахуйтеся від них і допоможіть, чим зможете.

Скорпіон

День сприятливий для будь-яких операцій з нерухомістю – можна як купувати, так і продавати житло, а тим, хто має намір його зняти, варто придивитися до варіанта, який запропонує вам ріелтор.

Стрілець

День, незважаючи на розпал робочого тижня, сприятливий не лише для професійних, а й для побутових справ – можливо, час уже розібрати завали речей у вбиральні або хоча б змінити лампочку, що перегоріла.

Козоріг

Головний секрет успіху цього дня – оптимізм і віра у власні сили: засумнівавшись у тому, що вам до снаги завдання, вирішення якого стоїть на порядку денному, ви гарантовано з ним не впораєтеся.

Водолій

Представникам вашого знака необхідно упокорити гординю, яка може завадити вам прийняти допомогу від людей, які захочуть її надати – без неї ви, найімовірніше, не впораєтеся – сьогодні один у полі не воїн.

Риби

День – чи хоча б його частину, – незважаючи на його будній статус, потрібно провести разом із близькими – рідними та коханими людьми, причому це важливо не лише для них, а й – насамперед – для вас.

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