Гороскоп на 26 серпня для всіх знаків зодіаку: день сплеску негативних емоцій

День, коли нервова напруженість, що накопичилася, може призвести до виплеску негативних емоцій.
Така ситуація негативно позначиться як на власному душевному стані кожної людини, так і на її стосунках із близькими людьми. Щоб подібного не сталося, важливо уникати непотрібного спілкування з нав'язливими та неприємними людьми та більшу частину дня провести на самоті.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 26 серпня для Овнів
Найкращий спосіб провести день у тиші та спокої – зосередитися на робочих питаннях і не відволікатися від них, доки не вдасться все довести до ладу, а там уже й відпочивати час прийде.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 26 серпня для Тельців
Котів, що скребуть на душі, не варто вгамувати за допомогою алкогольних напоїв – так можна зробити тільки гірше, краще подивитися хорошу комедію або перечитати "Одруження Фігаро" Бомарше.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 26 серпня для Близнят
Не варто реагувати на випади та провокації недоброзичливців: їхнє завдання вивести вас із себе і "підживитися" вашою енергією, ваше – не дати їм у цьому сенсі жодного шансу.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 26 серпня для Раків
Складні професійні справи краще відкласти — підводне каміння, про яке ви навіть не підозрюєте, можуть зіпсувати всю справу — краще зосередитися на рутині, без якої не можна обійтися.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 26 серпня для Левів
Найкращий спосіб припинити можливі чвари між членами вашої родини – зайняти їх домашніми справами, до того ж зробити так, щоб вони – зрозуміло, наскільки це можливо – не перетиналися один з одним.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 26 серпня для Дів
Не можна приймати близько до серця зауваження незнайомих людей, зроблені ними в натовпі або в коментарях під вашим постом на сторінці соціальної мережі: вони мають право на свою думку.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 26 серпня для Терезів
Бажано захистити себе від зайвого спілкування, навіть якщо воно відбувається опосередковано, за допомогою телефона або месенджера – згодом ви можете пошкодувати про витрачений час.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 26 серпня для Скорпіонів
Тримати себе в руках сьогодні важливо, як ніколи – підвищена емоційність загрожує нервовим зривом, що не тільки відіб'ється на душевному стані, а й розсмоктує з близькими людьми.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 26 серпня для Стрільців
Початок нових проєктів краще відкласти на кілька днів, поки ж необхідно підготувати для них "плацдарм" — закінчити всі справи, що зависли, звільнивши місце для нових.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 26 серпня для Козорогів
Сплеск емоцій, який ви можете випробувати в цей час, не варто демонструвати оточенню, але й заганяти всередину теж не слід: можна випустити пару, побивши на самоті подушку.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 26 серпня для Водоліїв
День несприятливий для активних та рішучих дій, його краще провести в тиші та спокої, займаючись рутинними справами, до яких в інші часи не доходять руки.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 26 серпня для Риб
Зірки говорять про необхідність обережного поводження з грошима: від покупок, особливо в інтернет-магазинах, краще відмовитись – вони можуть опинитися із прихованим браком, який виявиться не одразу.
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