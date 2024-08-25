Гороскоп на 26 серпня для всіх знаків зодіаку: день, який готує нам безліч випробувань

Нинішній день – не найкомфортніший час для психіки, зазвичай він готує нам безліч випробувань.

Найчастіше вони стосуються взаємин з близькими людьми, які – незважаючи на свою тривалість – можуть зруйнуватися з будь-якої, зокрема й незначної, причини. Проте нинішній понеділок має велике значення, оскільки це час перемоги нового над старим. Необхідно змінювати все, що віджило свій вік і більше не приносить ні користі, ні задоволення – від роботи до особистих стосунків – на нове й перспективне. Тим паче, що природа не терпить порожнечі – на місце того, чого ви позбулися, дуже швидко прийде щось інше.

Овен

Рішення, яке ви ухвалили, може не сподобатися людям у вашому оточенні, та це не означає, що ви маєте змінити його на догоду комусь – рекомендується будь-що домагатися свого.

Телець

Не можна піддаватися на провокації, які цього дня можуть влаштувати вам люди навколо – колеги, рідні або друзі: в будь-якому разі намагайтеся не виходити з себе, оскільки вони лише цього й домагаються.

Близнята

Дізнавшись, що хтось поширює про вас неприємні чутки – для цього, власне, вам їх і передали, – не варто йти на поводі у людини, яка це зробила: вона навряд чи хотіла вам добра, тож не беріть її слова близько до серця.

Рак

Сварки на рівному місці, які можуть виникати між вами та близькими людьми в цей час, – лише відображення негативного впливу Місяця, тож вважати їх ознакою погіршення взаємин не варто.

Лев

На агресію, з якою ви зіткнетеся в цей час, не варто реагувати неадекватно – краще не звертати увагу на недружній випад у ваш бік, вибивши у недоброзичливця ґрунт з-під ніг.

Діва

Будь-яку пропозицію, про яку вам розповідатимуть як про винятково вигідну, необхідно добре вивчити – практично під мікроскопом: найімовірніше, вас захочуть обдурити.

Терези

В жодному разі не можна втручатися в чужий конфлікт: як це зазвичай буває, ворожі сторони помиряться, а ви залишитеся, як часто трапляється в таких ситуаціях, винними для кожної з них.

Скорпіон

Не буває поганого, що зрештою не виявилося б хорошим: відверта розмова на підвищених тонах розплющить вам очі на співрозмовника, хоч ким би він був – вашим колегою або близьким другом.

Стрілець

Щоб уникнути сварки, яка може призвести до тривалого конфлікту, романтичне побачення краще перенести на інший день, та й від вживання міцних напоїв теж потрібно відмовитися.

Козоріг

Не варто втручатися в конфлікт, випадковим свідком якого ви станете в супермаркеті або на зупинці громадського транспорту – наслідки інциденту можуть виявитися непередбачуваними.

Водолій

Оскільки останнім часом ви відчуваєте занепад сил, буде правильно, якщо сьогоднішній день, незважаючи на його будній статус, ви присвятите відпочинку: прокиньтеся пізніше, погуляйте парком, почитайте цікаву книжку.

Риби

Не варто ні з ким ділитися подробицями свого особистого життя: співрозмовник цілком може використати отриману інформацію вам на шкоду, та й негативну енергетику – точніше, пристріт – ще ніхто не скасовував.

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