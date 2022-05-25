Гороскоп на 26 травня для всіх знаків зодіаку: день перепадів настрою

Гороскоп на 26 травня для всіх знаків зодіаку: день перепадів настрою

День, коли необхідно тримати під контролем бурхливі емоції, інакше вони можуть стати причиною нервової нестабільності.

Настрій у цю місячну добу "стрибатиме" від ейфорії до відчаю і назад, що не найкраще позначиться як на робочому процесі, так і на взаєминах з оточенням. Бажано знайти якусь золоту середину, яка дозволить компенсувати негатив позитивом і зберегти душевну рівновагу.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 26 травня для Овнів

Сьогодні вам складно буде порозумітися з оточенням, тому серйозну розмову, якої б – ділової чи особистої – властивості вона не була, краще перенести на інший час.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 26 травня для Тельців

Працювати сьогодні найкраще за заздалегідь складеним планом, інакше великий ризик зробити багато складних, але абсолютно марних справ, які заберуть масу сил, але не принесуть жодної користі.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 26 травня для Близнят

Не варто ставати до реалізації важливих прєектів — сьогоднішній день не створить для цього сприятливих умов, тому краще перенести його старт, а поки що підібрати "хвости", що заважають рухатися.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 26 травня для Раків

Не найкращий день для одкровень: навіть найближчій людині не варто розкривати душу — згодом у будь-якій сварці вона зможе використовувати дані, які стали їй відомі, проти вас.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 26 травня для Левів

У справедливості твердження про те, що слово – не горобець, вам сьогодні належить переконатися на власному досвіді: щоб уникнути неприємностей, необхідно зважувати кожне своє слово.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 26 травня для Дів

Потрібно з обережністю ставитися до фінансових витрат: велика спокуса купити щось зайве, без чого можна обійтися, а потім жалкувати про гроші, які справедливо будуть вважатися викинутими.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 26 травня для Терезів

З близькою людиною сьогодні бажано тримати дистанцію: за тісного спілкування може пробігти іскра, яка, з великою ймовірністю, стане причиною серйозного конфлікту.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 26 травня для Скорпіонів

Намагайтеся не провокувати оточення, відпускаючи на його адресу ущипливі жарти і їдкі зауваження — в їхніх особах ви можете, зовсім не бажаючи, знайти ворогів, які довгий час вам надокучатимуть.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 26 травня для Стрільців

Важливі справи, розпочаті напередодні, краще відкласти і зайнятися повсякденними рутинними справами: їх дуже важко зіпсувати, до того ж вони відвернуть увагу від сумних думок, які можуть виникати час від часу.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 26 травня для Козорогів

Більшість розмов, які ви сьогодні вестимете з людьми, виявляться порожніми: вони заберуть час, але не дадуть ні важливої інформації, ні задоволення від спілкування.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 26 травня для Водоліїв

Не найкращий день для спілкування з начальством – воно сьогодні не буде налаштоване на конструктивне спілкування, а вислуховувати марні зауваження вам не захочеться.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 26 травня для Риб

Не варто хапатися за кілька справ одночасно — вам тільки здається, що ви легко переможете все, насправді сил на сьогодні вам відпущено не так багато, тому ви швидко видихнетеся, нічого не довівши до кінця.

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