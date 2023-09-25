Гороскоп на 26 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно робити компліменти

Найкращий день для того, щоб робити добро іншим – підтримувати їх як матеріально й фізично, так і на словах.

Велику послугу можна надати людині, просто уважно вислухавши її, надавши корисну пораду, зробивши комплімент – взагалі не варто шкодувати добрих слів, оскільки згодом вони дадуть хороші паростки. З дратівливістю, яка може заволодіти людиною сьогодні, необхідно боротися – інакше можуть постраждати стосунки із близькою людиною.

Овен

Не варто реагувати на "уколи", які у спілкуванні з вами дозволятимуть собі люди навколо – як близькі, так і малознайомі: краще пропустити їх повз вуха, ніж вплутуватися в конфлікт через нісенітницю.

Телець

Не варто вдавати, що ви всім задоволені у своєму житті, якщо насправді це не так, краще подумайте про те, яким чином можна виправити становище, спрямувавши його в потрібне русло.

Близнята

Важливе життєве запитання, відповідь на яке ви вже втратили надію знайти, варто поставити Всесвіту: за допомогою цілого ланцюжка знаків він допоможе знайти вихід із ситуації, головне – звернути на них увагу.

Рак

Професійна перемога, яку вам вдасться здобути цього дня, значно посилить вашу самооцінку, яка останнім часом – через властиву вам скромність – почала знижуватися.

Лев

Не можна реагувати на агресивні випади людей у своєму оточенні аналогічним чином: їхня мета – "завести" вас і спровокувати на сплеск емоцій, не варто давати їм шанс роздратувати вас.

Діва

Представники вашого знака рідко роблять добрі справи, оскільки вважають – і часто цілком справедливо, – що людині треба давати не рибу, а вудку, але сьогодні вам варто змінити свій принцип.

Терези

День сприятливий для моніторингу попередньої професійної діяльності: проаналізувавши свої помилки й досягнення, ви зможете зробити правильні висновки та досягти успіху в майбутньому.

Скорпіон

Навіть якщо ви будете дуже зайняті, знайдіть час для того, щоб поспілкуватися з людиною, яка попросить вас вислухати її: зробіть добру справу – можливо, їй ні з ким більше поділитися своїми проблемами.

Стрілець

Відмовтеся від завищених вимог до людей навколо – особливо колег і близьких: дайте їм можливість залишатися самими собою, зрештою вони також приймають вас такими, якими ви є.

Козоріг

День ніби призначений для того, щоб зробити щось приємне дорогим для вас людям: якщо немає можливості зробити подарунок – навіть невеликий, не пошкодуйте добрих слів – вони їм зараз дуже потрібні.

Водолій

Проведіть ревізію взаємин, у яких перебуваєте: велика ймовірність того, що деякі з них ви підтримуєте за інерцією, хоча вони не приносять вам ні користі, ні задоволення, займаючи місце важливіших.

Риби

Необхідно, незважаючи на зайнятість, приділити увагу близькій людині: робота, як відомо, не вовк, до лісу не втече, а ось супутник життя цілком може образитися на тривалу неуважність.

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