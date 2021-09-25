Гороскоп на 26 вересня для всіх знаків зодіаку: день, який підніме навіть найледачіших

Гороскоп на 26 вересня для всіх знаків зодіаку: день, який підніме навіть найледачіших

День потужної енергетики, яка може підштовхувати до будь-яких революційних вчинків навіть найбільш ледачих і пасивних людей.

У цей час важливо налаштовуватися на хороше, завдяки чому — оскільки позитивне мислення ще ніхто не скасовував — можна розраховувати на вигідні пропозиції в професійній сфері, несподіваний прибуток і успішні робочі відрядження. Найкращих результатів вдасться досягти, працюючи в команді — сам у полі не воїн.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 26 вересня для Овнів

Спілкуючись з недоброзичливо налаштованими стосовно вас людьми, намагайтеся не брехати: навіть якщо хочете сказати їм неприємні речі, правда все одно буде на вашому боці.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 26 вересня для Тельців

Талан, незважаючи на вихідний день, передусім буде супроводжувати вам в професійних справах, тому важливо не втрачати часу і братися за проєкти, які ви давно розробляєте.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 26 вересня для Близнят

Вибираючи нову професійну мету, намагайтеся швидко вирішити, чого ви хочете насправді, а не кидатися, як зазвичай, від одного рішення до іншого, навряд чи така тактика буде сприяти успіху.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 26 вересня для Раків

Енергії, яку відпустять вам в цей день вищі сили, цілком вистачить на кілька днів, так що не варто витрачати її на дрібниці, без яких цілком можна обійтися, краще одразу взятися за вирішення серйозних питань.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 26 вересня для Левів

Можна — і треба — призначати зустрічі, як ділові, так і особисті: сьогодні вам вдасться досягти взаєморозуміння і, як наслідок, домовленості з будь-якими, навіть найбільш незговірливими, співрозмовниками.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 26 вересня для Дів

Тим, хто давно мріє змінити лінію свого життя, направивши її в інший — сприятливий — бік, краще часу годі й шукати — головне, не зволікати, а діяти швидко і рішуче.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 26 вересня для Терезів

Висловлюючи свою думку, намагайтеся не допускати грубості, оскільки в такому разі до вас навряд чи дослухаються — важко серйозно сприймати людину, яка ображає оточення.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 26 вересня для Скорпіонів

День сприятливий для спілкування з приємними вам людьми — друзями або родичами: бесіди з ними стануть не тільки джерелом важливої інформації, але і налаштують на душевний лад.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 26 вересня для Стрільців

Гарний час для того, щоб згадати про талант, отриманий від природи, який ви — завдяки своїй скромності — досі не використовували: вважайте, що ваш час прийшов.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 26 вересня для Козорогів

День рекомендується присвятити особистому життю: можна зізнаватися в коханні, приймати пропозицію руки і серця, влаштовувати заручини і планувати — або грати — весілля.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 26 вересня для Водоліїв

Оскільки таке поняття, як пристріт, ще ніхто не скасовував, намагайтеся не ділитися своїми професійними — і особливо особистими — планами з оточенням, особливо з тими, хто не вселяє вам довіри.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 26 вересня для Риб

День сприятливий для спілкування з близькими людьми — передусім ця порада стосується дітей і літніх родичів, які нудьгують без вашої уваги, але про решту теж забувати не слід.

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