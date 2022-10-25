Гороскоп на 26 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли ми станемо розумнішими, добрішими і людянішими

День потужної позитивної енергетики, яка сприятливо впливає на розумові та інтелектуальні здібності людини.

Людство, хай навіть і на якийсь час, стає не тільки розумнішим, а й добрішим і людянішим – конфліктів і злісних випадів ні від кого очікувати не доводиться, навпаки, всі йтимуть назустріч і допомагатимуть одне одному. Можна просити, надавати та приймати допомогу, займатися благодійністю та просто насолоджуватися спілкуванням з оточенням.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 26 жовтня для Овнів

Погане самопочуття, яке «накриє» вас від ранку, буде пов'язане з перевтомою, тому в першій половині дня бажано відпочити, і лише після обіду починати роботу.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 26 жовтня для Тельців

Перша половина дня ідеально підходить для розумової роботи, тому якщо вам необхідно обміркувати нову ідею або скласти бізнес-план, краще не знайти, після обіду необхідно стримувати емоції.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 26 жовтня для Близнят

Категорично не рекомендується зривати невдоволення на людях, які виявляться, як то кажуть, під рукою: ви легко зможете зіпсувати стосунки з колегами та близькими, що дорого вам обійдеться.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 26 жовтня для Раків

У професійному плані вам сьогодні потрібно вийти із зони комфорту, забути про свою нерішучість і продемонструвати напирання, інакше досягти поставленої мети вам не вдасться.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 26 жовтня для Левів

Працювати над важливим проєктом можна лише у другій половині дня, першу зірки радять присвятити догляду за собою – відвідати перукарню, поповнити гардероб.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 26 жовтня для Дів

Якщо ви давно збиралися змінити місце роботи, а то й сферу діяльності, саме сьогодні можна розпочинати реалізацію своїх планів: відправляти резюме, проходити співбесіди з потенційними роботодавцями.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 26 жовтня для Терезів

Небажано ділитися своїми професійними – і особливо особистими – планами навіть із тими, кому довіряєте: разом зі словами ви втратите енергію, яка вам потрібна для реалізації цих проєктів.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 26 жовтня для Скорпіонів

Енергію, яка переповнюватиме вас сьогодні, зірки рекомендують направити на роботу, а не на з'ясування стосунків із оточенням – повірте, від цього буде набагато більше користі.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 26 жовтня для Стрільців

Не накидайтесь на роботу, як голодний на їжу: щоб зробити роботу якісно, необхідно чергувати працю та відпочинок – погуляти на свіжому повітрі, почитати чи послухати музику.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 26 жовтня для Козорогів

Тим із вас, хто напередодні будував плани на майбутнє – до того ж, як професійної, так і особистої якості, сьогодні можна ставати до їх реалізації: навіть невеликий перший крок проведе вас до мети.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 26 жовтня для Водоліїв

Не варто триматися за стосунки з людьми, від яких ви не бачили нічого хорошого: сьогоднішній день сприятливий для того, щоб вивести їх за коло спілкування – більше вони не набридають вам.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 26 жовтня для Риб

У першій половині дня все падатиме у вас з рук, тому не варто планувати на цей час серйозну роботу, а ось після обіду настане приплив сил, які необхідно використовувати до пуття.

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