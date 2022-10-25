Гороскоп на 26 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли ми станемо розумнішими, добрішими і людянішими

День потужної позитивної енергетики, яка сприятливо впливає на розумові та інтелектуальні здібності людини.
Людство, хай навіть і на якийсь час, стає не тільки розумнішим, а й добрішим і людянішим – конфліктів і злісних випадів ні від кого очікувати не доводиться, навпаки, всі йтимуть назустріч і допомагатимуть одне одному. Можна просити, надавати та приймати допомогу, займатися благодійністю та просто насолоджуватися спілкуванням з оточенням.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 26 жовтня для Овнів
Погане самопочуття, яке «накриє» вас від ранку, буде пов'язане з перевтомою, тому в першій половині дня бажано відпочити, і лише після обіду починати роботу.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 26 жовтня для Тельців
Перша половина дня ідеально підходить для розумової роботи, тому якщо вам необхідно обміркувати нову ідею або скласти бізнес-план, краще не знайти, після обіду необхідно стримувати емоції.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 26 жовтня для Близнят
Категорично не рекомендується зривати невдоволення на людях, які виявляться, як то кажуть, під рукою: ви легко зможете зіпсувати стосунки з колегами та близькими, що дорого вам обійдеться.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 26 жовтня для Раків
У професійному плані вам сьогодні потрібно вийти із зони комфорту, забути про свою нерішучість і продемонструвати напирання, інакше досягти поставленої мети вам не вдасться.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 26 жовтня для Левів
Працювати над важливим проєктом можна лише у другій половині дня, першу зірки радять присвятити догляду за собою – відвідати перукарню, поповнити гардероб.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 26 жовтня для Дів
Якщо ви давно збиралися змінити місце роботи, а то й сферу діяльності, саме сьогодні можна розпочинати реалізацію своїх планів: відправляти резюме, проходити співбесіди з потенційними роботодавцями.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 26 жовтня для Терезів
Небажано ділитися своїми професійними – і особливо особистими – планами навіть із тими, кому довіряєте: разом зі словами ви втратите енергію, яка вам потрібна для реалізації цих проєктів.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 26 жовтня для Скорпіонів
Енергію, яка переповнюватиме вас сьогодні, зірки рекомендують направити на роботу, а не на з'ясування стосунків із оточенням – повірте, від цього буде набагато більше користі.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 26 жовтня для Стрільців
Не накидайтесь на роботу, як голодний на їжу: щоб зробити роботу якісно, необхідно чергувати працю та відпочинок – погуляти на свіжому повітрі, почитати чи послухати музику.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 26 жовтня для Козорогів
Тим із вас, хто напередодні будував плани на майбутнє – до того ж, як професійної, так і особистої якості, сьогодні можна ставати до їх реалізації: навіть невеликий перший крок проведе вас до мети.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 26 жовтня для Водоліїв
Не варто триматися за стосунки з людьми, від яких ви не бачили нічого хорошого: сьогоднішній день сприятливий для того, щоб вивести їх за коло спілкування – більше вони не набридають вам.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 26 жовтня для Риб
У першій половині дня все падатиме у вас з рук, тому не варто планувати на цей час серйозну роботу, а ось після обіду настане приплив сил, які необхідно використовувати до пуття.
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