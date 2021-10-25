Гороскоп на 26 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли ми відчуємо сплеск енергії

Гороскоп на 26 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли ми відчуємо сплеск енергії

День, коли навіть найбільш пасивні та ледачі люди відчують сплеск енергії.

Вона дозволить зрушити гори — зрозуміло, в переносному сенсі. Плюс — впевненість в собі і своїх силах, а також рішучість, дає можливість замахнутися на найскладніші і важкоздійснювані справи, тому сміливо ставайте до їхньої реалізації.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 26 жовтня для Овнів

Сьогодні необхідно буде проявити рису, за яку вас зазвичай лають, — вашу фірмову впертість, без неї ви не зможете наполягти на своєму ні в професійному, ні в особистому плані.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 26 жовтня для Тельців

Давши слабину і показавши оточенню, що можете — на шкоду собі — робити за нього його роботу, ви погано собі прислужитесь: вами й надалі користуватимуться у власних — корисливих — інтересах.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 26 жовтня для Близнят

Намагайтеся нікого не обдурювати: збрехавши один раз, ви потрапите у вирву, яка буде затягувати вас все глибше й глибше, не даючи вирватися з безперервного ланцюга фальшивих слів і обіцянок.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 26 жовтня для Раків

Не допускайте несправедливості стосовно себе і близьких вам людей — зіткнувшись з такою ситуацією, негайно припиняйте будь-які спроби упередженості і необ'єктивності.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 26 жовтня для Левів

Не варто витрачати енергію, відпущену вам цього дня, на з'ясування стосунків зі своїми домашніми, краще направити її на роботу — особливо так чи так пов'язану з творчістю.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 26 жовтня для Дів

Піддавшись на умовляння інших людей — швидше за все, не дуже порядних — і відмовившись від мети, до якої йшли довго і наполегливо, згодом вам доведеться про це пошкодувати, але може бути запізно.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 26 жовтня для Терезів

Відстоювати свою думку можна і потрібно, але — в рамках розумного: використовувати заборонені прийоми у вигляді образи незгодних все-таки не варто — не всі засоби хороші заради досягнення своєї мети.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 26 жовтня для Скорпіонів

Дуже вдалий день, протягом якого можна проводити переговори, їхнім результатом може стати перехід на нову — перспективну — посаду або підписання важливого фінансового договору.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 26 жовтня для Стрільців

Бажання прийти на допомогу тим, хто цього потребує, звичайно, гідне всіляких похвал, але не варто робити цього на шкоду власним інтересам — вашу жертву все одно не оцінять.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 26 жовтня для Козорогів

Зустріч з людиною з минулого, яка можлива цього дня, принесе не тільки приємні спогади та емоції, але і підкаже вихід із ситуації, над вирішенням якої ви давно розмірковуєте.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 26 жовтня для Водоліїв

На цей день можна призначати важливі ділові переговори — рідкісне взаєморозуміння, яке буде досягнуто, дозволить вирішити всі — навіть найскладніші — професійні питання.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 26 жовтня для Риб

Якщо за останній час ви показали начальству, що готові працювати в будь-яких — навіть найскладніших — умовах, то цілком можете розраховувати на підвищення по службі.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання