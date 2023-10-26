Гороскоп на 26 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли вищі сили влаштовують людині іспит

День, коли вищі сили влаштовують людині іспит, запитуючи, що і як вона робила останнім часом.

Від аналізу її дій – і навіть слів, сказаних нею на адресу інших людей, багато в чому залежить її найближче – а в деяких випадках віддалене – майбутнє. Ті, кому нічим собі дорікати, отримають не лише схвалення Всесвіту, а й новий запас енергії для втілення в життя їхніх планів. Що ж до інших, то їм, хочуть вони того чи ні, спочатку доведеться виправити зроблені помилки і лише потім – рухатися далі.

Овен

Ставлячи перед собою цілі особистого характеру, подумайте про те, чи потрібні вони вам насправді, чи ви йдете на поводі реклами та громадської думки, мріючи про те, що вам чуже.

Телець

Не варто з'ясовувати стосунки з коханою людиною, навіть якщо вам здається, що існують питання, які вимагають негайного вирішення: сьогодні ви однаково ні про що не домовитеся, а от посваритися можете цілком.

Близнята

Не давайте колишнім образам зіпсувати ваші стосунки з коханою людиною: намагайтеся абстрагуватися від поганого і зосередитися на хорошому, чого у вас достатньо – треба лише подивитися уважно.

Рак

Спогади, які сьогодні час від часу турбуватимуть вас, потрібні для того, щоб зробити важливі висновки з колишніх подій і – особливо! — вашої поведінки в ті часи.

Лев

Згадайте людей, з якими давно не спілкувалися, і зателефонуйте або відвідайте їх: за час, протягом якого ви не перетиналися, накопичилося багато новин, якими вам необхідно поділитися.

Діва

Події сьогоднішнього дня є прямим продовженням і наслідком подій, що відбувалися певний час тому: якщо ви гарно подумаєте, напевно, згадаєте і зрозумієте, що до них привело.

Терези

Будьте дуже чесними із собою, відповідаючи на запитання, чому на цьому життєвому етапі все у вас склалося так, а не інакше: лише так ви зможете зрозуміти причини невдач і виправити ситуацію.

Скорпіон

Сьогодні ви, спостерігаючи за іншими людьми, зможете ніби побачити самих себе збоку: можливо, видовище вас не порадує, але воно необхідне, оскільки допоможе вам вжити необхідних заходів.

Стрілець

Зустріч з людиною з минулого може відкрити перед вами нову життєву сторінку – головне, поставитися до давнього знайомого без упередження: за час, що минув, він цілком міг змінитися на краще.

Козоріг

Скинути тягар минулого, який давно тягне вас назад, можна лише перемістивши фокус своєї уваги з роботи на самих себе: займіться тим, що ви так рідко робите – відверніться, відпочиньте, і все налагодиться.

Водолій

Відчуття дежа-вю, яке може переслідувати вас сьогодні, викличе не найприємніші почуття та емоції, але воно необхідне для того, щоб нарешті "закрити гештальт" стосунків, не закінчених у минулому.

Риби

Творчість, якою вам – з великою ймовірністю – захочеться зайнятися сьогодні, цілком може через якийсь час стати другою, а, можливо, і першою – бюджетоутворювальною – професією.

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