Гороскоп на 26 жовтня для всіх знаків зодіаку: день пробудження сили

День пробудження потужної фізичної та моральної сили, які позбавлені навіть мінімальної злості та агресії.

Можна – і треба! – активно діяти, у всіх сферах життя руйнувати старе заради нового, зносити "будівлю", яка своє віджила, щоб на її фундаменті побудувати щось нове й перспективне.

Овен

Новий проєкт, розпочатий, незважаючи на вихідний, виявиться буквально приреченим на удачу, тому не варто зволікати з роботою над ним: чим раніше ви її почнете, тим швидше й успішніше він просуватиметься.

Телець

Розмова з другою половинкою обіцяє бути серйозною, тому дуже важливо тримати себе в руках і не давати волю емоціям – вони можуть завести спілкування в глухий кут, з якого не буде виходу.

Близнята

Будьте уважні до людей, які – мимоволі чи навмисно – опиняться в цей час поряд з вами: можливо, серед них опиниться ваша друга половинка, з якою ви захочете пов'язати своє життя.

Рак

Сьогодні – як, втім, і завжди – необхідно дотримуватися принципів здорового способу життя, і насамперед харчування: грамотно складений раціон позитивно позначиться не лише на фігурі, а й на настрої.

Лев

Конфлікти з оточенням у вас сьогодні не передбачаються, якщо лише ви самі їх не спровокуєте: не варто дивитися на інших зверхньо і повчати їх, як жити – їм це може не сподобатися і їх можна буде зрозуміти.

Діва

Можна вирушати в будь-яку поїздку, але найкраще – подорож, мета якої – відпочинок: вона складеться вдало, особливо якщо ви заздалегідь і ретельно до неї підготувалися.

Терези

Зірки рекомендують присвятити день своїм близьким – особливо дітям і літнім родичам: найімовірніше, ви давно не приділяли їм уваги, а сьогодні завдяки суботі можна буде виправити ситуацію.

Скорпіон

День, коли дуже важливо стежити не лише за своїми словами, а й за думками: навіть ненавмисно подумавши про когось погано, можна викликати неприємності, тож найкраще бажати всім лише добра.

Стрілець

День, коли не лише можна, а й потрібно складати плани на найближче майбутнє – скажімо, на місяць: найголовніше – визначити, які завдання в цей час будуть для вас пріоритетними, а решту підоаштувати під них.

Козоріг

Незважаючи на властиву вам стриманість, сьогодні не лише можна, а й потрібно говорити про свої почуття людям, які для вам дійсно дорогі – схоже, останнім часом вони почали сумніватися в цьому.

Водолій

Дослухайтеся до слів колег у всьому, що стосується професійних питань: велика ймовірність того, що хтось із них ненароком підкаже вам перспективну ідею, яку залишиться лише втілити в життя.

Риби

День, незважаючи на його вихідний статус, є сприятливим для керівників, які набирають нових людей до своєї команди: сьогодні можна проводити з кандидатами неформальні зустрічі, обговорюючи безліч питань.

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