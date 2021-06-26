Гороскоп на 27-28 червня для всіх знаків зодіаку: дні, коли краще відпочивати

Гороскоп на 27-28 червня для всіх знаків зодіаку: дні, коли краще відпочивати

Вісімнадцятий місячний день, який триватиме майже дві доби, має вкрай низький рівень енергетики, тому цей час сприятливий для відпочинку

Вісімнадцятий місячний день, який триватиме майже дві доби, має вкрай низький рівень енергетики, тому цей час сприятливий для відпочинку.

Недовірливість, сугестивність і вразливість, які відрізняють людей в цей час, роблять їх легкою здобиччю для різноманітних аферистів і шахраїв. Не можна допускати погані слова і думки — несподівано для всіх вони можуть стати реальністю, що навряд чи когось потішить.

Овен (21.03 — 20.04)

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Гороскоп на 27-28 червня для Овнів

На можливу агресію з боку людей, які вас оточують, краще не відповідати взагалі, якщо ж такої можливості не буде, побажайте їм здоров'я — це найкращий спосіб впоратися з токсичними людьми.

Телець (21.04 — 21.05)

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Гороскоп на 27-28 червня для Тельців

Красномовство і переконливість, якими ви будете наділені в цей час, дозволять переконати в своїй правоті навіть найбільш незговірливих опонентів, шкода тільки, що використовувати ці якості доведеться тільки вдома.

Близнята (22.05 — 21.06)

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Гороскоп на 27-28 червня для Близнят

Дні, коли не варто дослухатися до чужих порад і вже тим більше дотримуватися їх: кожен повинен жити своїм розумом — як ті, хто нав'язує свою думку, так і ви самі.

Рак (22.06 — 22.07)

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Гороскоп на 27-28 червня для Раків

Тим з вас, хто незадоволений нинішнім перебігом свого життя, зірки радять відмотати ситуацію назад і визначити, на якому етапі ви зробили помилку — так можна буде її виправити.

Лев (23.07 — 21.08)

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Гороскоп на 27-28 червня для Львів

Від відомого девізу "мета виправдовує засоби", який ви час від часу використовуєте в різних життєвих ситуаціях, в цей час краще відмовитися — він може обернутися проти вас.

Діва (22.08 — 23.09)

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Гороскоп на 27-28 червня для Дів

Не варто відмовлятися від своїх поглядів і переконань, навіть якщо про це вас проситимуть люди, яким ви довіряєте: зробивши це, ви згодом пошкодуєте, але виправити що-небудь вже не вдасться.

Терези (24.09 — 23.10)

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Гороскоп на 27-28 червня для Терезів

Рішучі дії можна здійснювати тільки в тому разі, якщо кожна з них буде заздалегідь і ґрунтовно обдумана, в іншому разі велика ймовірність серйозної помилки.

Скорпіон (24.10 — 22.11)

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Гороскоп на 27-28 червня для Скорпіонів

Дні сприятливі для благодійності: щоправда, добрі справи сьогодні необхідно робити вибірково — допомагати варто тільки тим, хто дійсно цього потребує.

Стрілець (23.11 — 21.12)

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Гороскоп на 27-28 червня для Стрільців

Побутові клопоти нічим не відрізняються від професійних, тому вони теж вимагають чіткого плану, згідно з яким ви будете діяти, інакше ви нічого не встигнете, а час витратите даром.

Козоріг (22.12 — 20.01)

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Гороскоп на 27 — 28 червня для Козорогів

Час, проведений вдома, в безпосередньому контакті з близькими людьми, загрожує сварками і конфліктами, тому важливо час від часу відпочивати одне від одного — наприклад, виходити на прогулянку в найближчий парк.

Водолій (21.01 — 18.02)

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Гороскоп на 27 — 28 червня для Водоліїв

Спілкування з оточенням необхідно звести до мінімуму — надто великий ризик зіткнення з неадекватними людьми, виняток варто зробити тільки для тих, у чиєму психічному здоров'ї ви абсолютно впевнені.

Риби (19.02 — 20.03)

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Гороскоп на 27 — 28 червня для Риб

Від вибору, навіть якщо це буде стосуватися всього лише сорту полуниці на ринку, краще відмовитися — велика ймовірність купити те, що — після повернення додому — захочеться викинути у відро для сміття.

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