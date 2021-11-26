Гороскоп на 27-28 листопада для всіх знаків зодіаку: дні конфлікту минулого з майбутнім

Гороскоп на 27-28 листопада для всіх знаків зодіаку: дні конфлікту минулого з майбутнім

24-й місячний день, який триватиме майже дві доби, несе у собі конфлікт минулого з майбутнім.

Необхідно вчасно розпрощатися з тим, що віджило свій вік, тому що спогади тягнуть назад і не дають повноцінно жити в сьогоденні та прагнути майбутнього. Настрій цими днями у більшості людей буде добрим, а переважливим бажанням стане прагнення допомагати тим, хто цього потребує.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 27-28 листопада для Овнів

Дні, коли навіть у думках не можна нікому бажати зла: воно може матеріалізуватися дуже швидко, але бумеранг, який ви в результаті отримаєте, виявиться значно потужнішим, а тому образливішим.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 27-28 листопада для Тельців

Моральна напруженість, яку ви відчуваєте останнім часом, може позначитися на стосунках із коханою людиною: не варто думати, що вона нічого не помічає – не дайте їй у відповідь замкнутися у собі.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 27-28 листопада для Близнят

За найменшого — можливого цими днями — нездужання необхідно одразу ж звернутися до лікаря: так вдасться захопити хворобу на ранній стадії і ліквідувати її, поки вона не розігралася на повну силу.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 27-28 листопада для Раків

Ті, хто впевнений, що свого часу неправильно вибрав професію, а тому підсвідомо почуваються нещасними, можуть отримати пропозицію спробувати себе у новій сфері – можливо, це те, що вам потрібно?

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 27-28 листопада для Левів

Не варто виявляти пиху і зарозумілість щодо людей, які вас оточують: зіпсувати хороші стосунки легко, а ось на те, щоб відновити їх у повному обсязі, можуть знадобитися час та зусилля.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 27-28 листопада для Дів

Дні сприятливі для відвідування театру чи виставкового залу – від доторку до мистецтва залишаться яскраві та приємні враження, тим, хто вирішить залишитися вдома, можна почитати чи послухати класику.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 27-28 листопада для Терезів

Відповідь на важливе життєве запитання можна буде отримати від людей, яким ви довіряєте – наприклад, рідних чи близьких друзів: вони не підведуть вас і цього разу, зорієнтувавши, як вчинити.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 27-28 листопада для Скорпіонів

Яким би не було велике бажання дати гнівну відповідь людині, яка вас зачепить, робити цього не варто: їй ви все одно нічого не доведете, а собі нерви – і настрій – зіпсуєте.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 27-28 листопада для Стрільців

Не варто займатися самолюбуванням – це шкідливо насамперед для вас, адже запаморочення від успіхів ще нікого не доводило до добра, та й навколишнім людям це навряд чи сподобається.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 27-28 листопада для Козорогів

Дайте близьким людям зрозуміти, наскільки вони для вас важливі та любі: найкраще зізнатися їм у своєму ставленні, а потім підтвердити слова вчинком: яким саме, вирішувати тільки вам самим.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 27-28 листопада для Водоліїв

Взаємини з близькою людиною цими днями будуть складатися непросто, але чому б не спробувати задіяти почуття гумору: воно допоможе краще зрозуміти одне одного, а отже, і порозумітися.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 27-28 листопада для Риб

Утримайтеся від спокуси шпигнути словом комусь із близьких людей: образу на вас, швидше за все, затаять надовго, а значить, про мир у взаєминах доведеться забути – необхідно готуватися до війни.

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