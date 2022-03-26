Гороскоп на 27 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли енергетичний потенціал вкрай низький

День спокою і занурення в себе, який зірки настійливо рекомендують провести на самоті.
Від справ – навіть заздалегідь запланованих на цей час – треба відмовитися: енергетичний потенціал вкрай низький, тож сили краще зберегти. Треба надати перевагу пасивному відпочинку, який не потребуватиме серйозних фізичних зусиль.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 27 березня для Овнів
Напруженість викличуть навіть найменші – і незначні – справи, тому краще відкласти їх на кілька днів, а сьогодні відмовитися від будь-якої діяльності – зрештою, всі справи все одно не переробиш.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 27 березня для Тельців
Необхідно дбайливо ставитися до фінансів, які опиняться у вашому розпорядженні: буде легко розпалитися і витратити більше, ніж планувалося, що завдасть шкоди бюджету.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 27 березня для Близнят
Від самого ранку ви можете відчувати лінь і апатію, через що вам категорично не захочеться нічого робити: не варто себе примушувати – навіть домашні справи можуть зачекати.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 27 березня для Раків
Навіть якщо дуже хочеться змінити щось у зовнішньому вигляді, відмовтеся від походу до перукарні – він не виправдає покладених на нього очікувань, до того ж, про нього, цілком вірогідно, доведеться пошкодувати.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 27 березня для Левів
Тим, кого охопить жага діяльності, зірки радять знайти для себе якусь спокійну і неклопітливу справу: можна, наприклад, навести лад у документах, які давно лежать зваленими в купу.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 27 березня для Дів
Зірки наполегливо радять вам провести «роботу над помилками», яких ви могли припуститися в попередній часовий відрізок: вона допоможе вам уникнути подібного в подальшому.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 27 березня для Терезів
Ваш девіз на цей день звучить таким чином: «Бережи порядок, і порядок збереже тебе» – підготуйте речі, які знадобляться вам наступного тижня, щоб потім не витрачати час на їх пошуки.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 27 березня для Скорпіонів
Не варто фокусувати увагу на недоліках близької людини, які у неї, звісно ж, є, втім, як і у вас: залиште їй право бути такою, як вона є, і стосунки налагодяться.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 27 березня для Стрільців
Небажано вступати у фінансові відносини з будь-ким, особливо брати і давати гроші в борг: як у першому, так і в другому випадку з їх поверненням можуть виникнути проблеми.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 27 березня для Козорогів
Втручатися в чуже життя небажано завжди, а цього дня – особливо: замість подяки, на яку ви розраховуєте, можна зненацька отримати різку відповідь.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 27 березня для Водоліїв
Кращим відпочинком для вас стане зміна роду діяльності: перемкнувши увагу з однієї справи на іншу – особливо, якщо йтиметься про хобі — ви легко відновите втрачені сили.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 27 березня
Від спілкування з неприємними вам людьми – навіть у разі необхідності обговорити важливі питання – цього дня краще відмовитись: досягти порозуміння вам не вдасться, а настрій буде безнадійно зіпсований.
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