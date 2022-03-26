Гороскоп на 27 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли енергетичний потенціал вкрай низький

Гороскоп на 27 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли енергетичний потенціал вкрай низький

День спокою і занурення в себе, який зірки настійливо рекомендують провести на самоті.

Від справ – навіть заздалегідь запланованих на цей час – треба відмовитися: енергетичний потенціал вкрай низький, тож сили краще зберегти. Треба надати перевагу пасивному відпочинку, який не потребуватиме серйозних фізичних зусиль.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 27 березня для Овнів

Напруженість викличуть навіть найменші – і незначні – справи, тому краще відкласти їх на кілька днів, а сьогодні відмовитися від будь-якої діяльності – зрештою, всі справи все одно не переробиш.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 27 березня для Тельців

Необхідно дбайливо ставитися до фінансів, які опиняться у вашому розпорядженні: буде легко розпалитися і витратити більше, ніж планувалося, що завдасть шкоди бюджету.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 27 березня для Близнят

Від самого ранку ви можете відчувати лінь і апатію, через що вам категорично не захочеться нічого робити: не варто себе примушувати – навіть домашні справи можуть зачекати.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 27 березня для Раків

Навіть якщо дуже хочеться змінити щось у зовнішньому вигляді, відмовтеся від походу до перукарні – він не виправдає покладених на нього очікувань, до того ж, про нього, цілком вірогідно, доведеться пошкодувати.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 27 березня для Левів

Тим, кого охопить жага діяльності, зірки радять знайти для себе якусь спокійну і неклопітливу справу: можна, наприклад, навести лад у документах, які давно лежать зваленими в купу.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 27 березня для Дів

Зірки наполегливо радять вам провести «роботу над помилками», яких ви могли припуститися в попередній часовий відрізок: вона допоможе вам уникнути подібного в подальшому.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 27 березня для Терезів

Ваш девіз на цей день звучить таким чином: «Бережи порядок, і порядок збереже тебе» – підготуйте речі, які знадобляться вам наступного тижня, щоб потім не витрачати час на їх пошуки.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 27 березня для Скорпіонів

Не варто фокусувати увагу на недоліках близької людини, які у неї, звісно ж, є, втім, як і у вас: залиште їй право бути такою, як вона є, і стосунки налагодяться.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 27 березня для Стрільців

Небажано вступати у фінансові відносини з будь-ким, особливо брати і давати гроші в борг: як у першому, так і в другому випадку з їх поверненням можуть виникнути проблеми.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 27 березня для Козорогів

Втручатися в чуже життя небажано завжди, а цього дня – особливо: замість подяки, на яку ви розраховуєте, можна зненацька отримати різку відповідь.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 27 березня для Водоліїв

Кращим відпочинком для вас стане зміна роду діяльності: перемкнувши увагу з однієї справи на іншу – особливо, якщо йтиметься про хобі — ви легко відновите втрачені сили.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 27 березня

Від спілкування з неприємними вам людьми – навіть у разі необхідності обговорити важливі питання – цього дня краще відмовитись: досягти порозуміння вам не вдасться, а настрій буде безнадійно зіпсований.

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