Гороскоп на 27 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли не варто витрачати час на важливі завдання

Нинішній день не варто витрачати на заняття другорядної важливості, та й взагалі будь-які приземлені справи краще відсунути убік.

Зірки радять відкритися навколишньому світу, повірити в нього, і тоді він зможе багато для нас зробити: виконати бажання, втілити у життя мрії, позбавити проблем. Вразливість і чутливість у цей час можуть вирізняти навіть найбільш самовпевнених людей, тому не варто спілкуватися з людьми, які відчувають до нас негатив, – втім, це небажано робити завжди.

Овен

День, коли над будь-якими матеріальними – навіть дуже цінними – благами – необхідно віддати перевагу духовним: кожен розуміє під цим поняттям щось своє, але відвідування театру чи філармонії буде достатньо.

Телець

Як би не склалися ваші стосунки з оточенням, намагайтеся тримати себе в руках – не реагувати на чужу агресію, інакше конфлікт, що виник у результаті зіткнення, може виявитися нескінченним.

Близнята

Навіть якщо привід для хвилювання виявиться більш ніж серйозним, зірки рекомендують представникам вашого знака «відключити» емоції: згодом з'ясується, що приводу для нервів немає.

Рак

Бачити гарне в будь-якій події є гарною звичкою в будь-який час, але сьогодні вона виявиться особливо актуальною, оскільки дасть можливість з успіхом вийти з будь-якої ситуації.

Лев

Нових ідей, які цього дня прийдуть вам на думку, буде багато, і далеко не всі вони варті вашої уваги: необхідно ретельно їх аналізувати, вибираючи – і фіксуючи – лише найперспективніші.

Діва

Вміння мріяти – найрезультативніший спосіб зробити казку буваллю: чим ретельніше ви візуалізуєте бажані вами віртуальні картини, тим швидше вони стануть повноцінною реальністю.

Терези

Вміння говорити «ні» – необхідна навичка, якою представники вашого знака мають не так часто, як вам би хотілося, ситуація нинішнього дня – чудова можливість потренуватися це робити.

Скорпіон

Будь-який негатив, який може вплинути на вас цього дня, зникне без сліду, якщо ви знайдете собі цікаве заняття – головне, щоб воно не було пов'язане зі спілкуванням з людьми – навряд чи знайдете з ними спільну мову.

Стрілець

Пригода цього дня спочатку може поставити вас у глухий кут, але досить швидко — особливо, якщо трохи подумаєте, — вона почне набувати чітких і зрозумілих обрисів, головне — не поспішати з висновками.

Козоріг

Схоже, назріла необхідність поспілкуватися з друзями чи літніми родичами: і оскільки на роботі від вас сьогодні однаково пуття не буде, можна відпрошуватися у керівництва і вирушати на зустріч.

Водолій

Не можна нікому – ні колегам, ні начальству, ні рідним – дозволяти маніпулювати собою: серйозні удари по самооцінці не минуть даремно – відновити її, знайшовши колишню впевненість у собі, буде непросто.

Риби

Необхідну вам добру пораду може дати – через свій багатий життєвий досвід – хтось із літніх родичів, головне, не забути запитати їх про те, що вас хвилює – самі вони навряд чи про це здогадаються.

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