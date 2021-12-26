Гороскоп на 27 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно позбавлятися вантажу минулого

Гороскоп на 27 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно позбавлятися вантажу минулого

День, протягом якого, щоб отримати щось нове, необхідно розчистити йому місце, зруйнувавши старе.

Час змін — не найкомфортніший для психіки людини, але він необхідний: потрібно відмовлятися від усього, що віджило свій вік і більше не приносить ні користі, ні задоволення — від роботи до особистих взаємин — на користь нового і перспективного.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 27 грудня для Овнів

Рішення, яке ви ухвалили, може не сподобатися людям, які вас оточують – як рідним, так і колегам, але це не означає, що ви повинні змінити його на догоду комусь – необхідно твердо стояти на своєму.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 27 грудня для Тельців

Велика ймовірність неадекватної поведінки близьких людей, до того, що відбувається, потрібно ставитися з розумінням: інших родичів у вас все одно не буде, а ці вже завтра заспокояться.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 27 грудня для Близнят

Почувши неприємну плітку про себе, задумайтеся про те, навіщо вам її передали – у чому полягає інтерес людини, яка хоче будь-якими доступними способами роздратувати вас.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 27 грудня для Раків

Сварки, які можуть виникати сьогодні між вами та близькими людьми, лише відображення впливу Місяця, так що вважати їх ознакою погіршення взаємин і панікувати з цього приводу не варто.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 27 грудня для Левів

На агресію, з якою ви можете зіткнутися у цей час, не варто реагувати дзеркально – краще приголомшити недоброзичливця своїм спокоєм, не звернувши на провокацію жодної уваги.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 27 грудня для Дів

Будь-яку "ділову" пропозицію, яку вам будуть підносити як винятково вигідну, необхідно розглядати ретельно — практично під мікроскопом: найімовірніше, вас захочуть обдурити.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 27 грудня для Терезів

У жодному разі не можна втручатися в чужий конфлікт, навіть якщо це здається необхідним: як це часто трапляється, ворожі сторони помиряться, а ви залишитеся винними для кожної з них.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 27 грудня для Скорпіонів

На цей день не варто планувати ділові зустрічі та важливі переговори: партнери не будуть налаштовані на знаходження спільної мови, тому ви нічого не досягнете, а лише змарнуєте час.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 27 грудня для Стрільців

Будьте обережні: не відвідуйте місця великого скупчення людей, особливо важливо оминати агресивно і неадекватно налаштованих особистостей, яких напередодні свята особливо багато.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 27 грудня для Козорогів

День, коли необхідно дотримуватися помірності у всьому – особливо це стосується харчування, на яке необхідно звернути особливу увагу, оскільки будь-яке переїдання загрожує нездужанням.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 27 грудня для Водоліїв

Не найкращий час для фінансових операцій – навіть поповнення телефонного рахунку, не кажучи вже про відкриття банківських карток та депозитів, краще перенести їх на інший день.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 27 грудня для Риб

Девіз дня: мовчання — золото, чим менше ви говоритимете, тим краще для вас: велика ймовірність нажити смертельних ворогів через непродумані або сказані в невдалий момент слів.

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