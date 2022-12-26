Гороскоп на 27 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна ставити перед собою будь-яку мету

День, коли можна ставити перед собою будь-яку – навіть найнедосяжнішу – мету, але необхідно ретельно її обмірковувати.

Поспіх у діях сьогодні – втім, як і завжди – до добра не доведе, навпаки, стане причиною прикрих помилок, які поставить під сумнів цілий – проміжний чи фінальний – етап роботи. Зірки також наполегливо просять представників усіх знаків зодіаку, відмовитися від помсти, для якої можуть скластися максимально вдалі умови: вибачте кривдника – і ви будете здивовані, як красиво та витончено за вас помститься йому життя.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 27 грудня для Овнів

День сприятливий для спілкування з друзями та близькими – особливо тими, з ким ви не бачилися цілу вічність: душевна розмова з ними стане гарною фінальною точкою року і початком наступного.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 27 грудня для Тельців

Робота, незважаючи на передсвятковий настрій, звичайно ж, вимагатиме вашої уваги, але варто пам'ятати про те, що світ не зійшлося на ній клином: приділіть увагу близькій людині – вона дуже на це чекає.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 27 грудня для Близнят

Саме час помиритися з тими, з ким ви – спеціально чи мимоволі – посварилися якийсь час тому: не варто тягнути у новий рік старий конфлікт – краще вирішити всі суперечності зараз.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 27 грудня для Раків

День вимагатиме максимальної обережності щодо чужих речей і грошей: не варто позичати їх навіть ненадовго, тому що з поверненням можуть виникнути проблеми і ви потрапите в не варте заздрощів становище.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 27 грудня для Левів

Зірки застерігають вас від прояву зарозумілості і зазнайства: обставини можуть скластися таким чином, що ви покажете себе з протилежного боку і станете об'єктом для глузування.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 27 грудня для Дів

Опинившись у скрутному становищі, звертайтеся за допомогою до близьких людей: вони не лише нададуть вам необхідне сприяння, а й – що важливо – зроблять це абсолютно безкорисливо.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 27 грудня для Терезів

Якщо ви відчуваєте за собою якусь навіть незначну провину перед іншою людиною, зробіть усе для того, щоб її загладити: сьогодні обставини для цього складуться максимально сприятливі.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 27 грудня для Скорпіонів

У пошуках відповіді на важливе запитання – як ділового, так і особистого характеру, зверніть увагу на знаки, які траплятимуться вам буквально на кожному кроці – вони поганого не порадять.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 27 грудня для Стрільців

Незважаючи на велику кількість справ, які вам треба завершити до Нового року, дотримуйтесь поради поспішати, не поспішаючи: як не дивно, але саме в такому легкому режимі вам вдасться встигнути все задумане.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 27 грудня для Козорогів

Можливо, начальство запропонує вам взяти на себе додаткові — тобто, чужі — обов'язки, не варто йти у нього на поводі: кожен повинен займатися своїми справами, тим більше, що у вас і так їх достатньо.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 27 грудня для Водоліїв

Не намагайтеся осягнути неосяжне, все одно у вас це не вийде: планомірно і поступово "закривайте" питання, які були заплановані вами, і тільки якщо встигнете, йдіть на перевиконання плану.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 27 грудня для Риб

Небажано входити у новий рік із боргами – до того ж як матеріальними, так і моральними, тому сьогоднішній день максимально сприятливий для того, щоб їх повернути – на душі одразу стане легше.

Читайте також: