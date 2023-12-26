Гороскоп на 27 грудня для всіх знаків зодіаку: день потужної позитивної енергетики

Він сприятливий для того, щоб розпочати реалізацію важливого проєкту, який досі перебував лише у планах, оскільки ніхто з нас не знав, з якого боку до нього підступитися. Головне, щоб наміри були виключно творчими – руйнувати сьогодні нічого не можна.

Овен

Представникам вашого знака – мабуть, єдиним у зодіакальному колі – не варто розпочинати нові проєкти: час для їх реалізації ще не настав, тому бажано спочатку довести до ладу старі.

Телець

Не варто вірити людям, які хотітимуть зганьбити у ваших очах близьку вам людину: спочатку бажано перевірити їхні слова – висока ймовірність того, що вони виявляться банальним наклепом.

Близнята

Вирішуючи професійні питання, не женіться за кількістю – ви можете досягти високих показників, але при цьому постраждає якість, а це не найкращим чином позначиться на вашому авторитеті.

Рак

Яким би привабливим не здався вам новий знайомий, не варто розпочинати з ним серйозні стосунки – вони не стануть ні щасливими, ні довготривалими, і, крім розчарування, нічого більше не принесуть.

Лев

День ідеально вдалий для початку нового проєкту, який довго очікував свого часу: умови для його реалізації складуться максимально сприятливі, тому не варто гаяти часу.

Діва

Від домашніх клопотів сьогодні краще відмовитися – у цьому сенсі все піде не так, тож краще зосередитися на вирішенні професійних питань або, якщо вдасться, трохи відпочити.

Терези

Представники вашого знака не люблять рішучих дій, оскільки вони порушують важливу для вас психологічну рівновагу, але сьогодні – якщо ви хочете досягти успіху – їх не уникнути.

Скорпіон

Зірки рекомендують навести лад у справах, підтягнувши завислі "хвости" – причому це стосується не лише професійної діяльності, а й вирішення побутових питань – перед святом це особливо актуально.

Стрілець

Час сприятливий для занять справою, яку ви давно планували, але водночас ніяк не могли взятися до її реалізації – схоже, нарешті настав час перейти від намірів до активних дій.

Козоріг

Не варто вирушати до перукарні, навіть якщо ви заздалегідь планували цей візит: невдала стрижка не лише не найкращим чином позначиться на зовнішності, а й призведе до життєвих проблем.

Водолій

Сьогодні – як ніколи – важливо стежити за своїм настроєм: гарний свідчитиме про те, що у вашому житті все розвивається у потрібному ключі, а поганий – про наявність проблем, які треба вирішувати.

Риби

Відмовтеся від відвідування місць великого скупчення людей, якщо ж це буде неможливо, намагайтеся там не затримуватися – інакше висока ймовірність підхопити інфекцію.

Читайте також: