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Гороскоп на 27 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли активізуються сили зла

Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
Дата публікації
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2115
Час на прочитання
3 хв
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Гороскоп на 27 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли активізуються сили зла

Гороскоп на 27 листопада для всіх знаків зодіаку

День входить до списку найскладніших днів місячного календаря, коли активізуються сили зла.

Під їхнім впливом на поверхню можуть вийти найнеприємніші якості людського характеру – дріб'язковість, злість, заздрість, зарозумілість, брехливість, егоїзм, жадібність, мстивість та багато іншого. Можна потрапити під вплив як шахраїв, так і власних інстинктів, що також до добра не доведе. Важливі справи, заплановані цей час, краще відкласти.

Овен

Ймовірною є підлість з боку людини, яку ви досі вважали одним із найкращих друзів: не варто переживати через те, що доведеться з нею розлучитися – зрештою, ви від цього лише виграєте.

Телець

День, незважаючи на його будній статус, рекомендується провести на самоті – так ви не зможете втратити самовладання, і ніхто не постраждає від спалахів невмотивованої люті, які будуть властиві вам сьогодні.

Близнята

Незважаючи на напруженість у взаєминах із людьми – як близькими, так і незнайомими, – важливо стримувати себе, не допускаючи на їхню адресу різких слів, наслідки яких можуть бути непередбачуваними.

Рак

День сприятливий для занять творчістю, заради якої цього дня можна пожертвувати навіть безпосередньою роботою: декому з вас вдасться створити справжній витвір мистецтва.

Лев

Велика кількість спокус, які переслідуватимуть вас у цей час, можуть паралізувати вашу волю: щоб згодом не шкодувати про допущену слабкість, намагайтеся їм не піддаватися.

Діва

Енергія, якою забезпечать вас цього дня зірки, через свій деструктивний характер не підходить для роботи – надто велика ймовірність прикрих помилок і необачності.

Терези

Невдоволення, яке накопичилося до цього часу, може – несподівано для вас самих – виплеснутися на близьких людей, тому що вони завжди перебувають, як-то кажуть, під рукою – важливо контролювати свої емоції.

Скорпіон

Сприятливий для роботи над помилками день: проаналізувавши свої дії і зробивши необхідні висновки, ви зможете рухатися далі з урахуванням набутого досвіду – без зупинок і зволікань.

Стрілець

Через раптове взаємне нерозуміння можливі конфлікти з людьми навколо, особливо це стосуватиметься рідних і близьких – щоб не зіпсувати з ними стосунки, краще якомога менше спілкуватися.

Козоріг

Не варто виступати проти зла, і тим більше – йти на нього війною: воно сьогодні набагато сильніше за вас, тому великим є ризик постраждати – краще відійти вбік і почекати, поки воно хоча б трохи послабшає.

Водолій

Важливу роль у взаєминах із людьми відіграє інтуїція: вона допоможе зрозуміти, хто вам друг, а хто – незважаючи на улесливі промови – ворог, і відповідно до цих знань скоординувати свої дії.

Риби

Можна – і потрібно – ділитися з іншими тим, що ви маєте у надлишку: що саме це буде, кожен має вирішувати сам – головне, робити все не під тиском, а від щирого серця.

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Дата публікації
Перегляди
2115
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