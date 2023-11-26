Гороскоп на 27 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли активізуються сили зла

Під їхнім впливом на поверхню можуть вийти найнеприємніші якості людського характеру – дріб'язковість, злість, заздрість, зарозумілість, брехливість, егоїзм, жадібність, мстивість та багато іншого. Можна потрапити під вплив як шахраїв, так і власних інстинктів, що також до добра не доведе. Важливі справи, заплановані цей час, краще відкласти.

Овен

Ймовірною є підлість з боку людини, яку ви досі вважали одним із найкращих друзів: не варто переживати через те, що доведеться з нею розлучитися – зрештою, ви від цього лише виграєте.

Телець

День, незважаючи на його будній статус, рекомендується провести на самоті – так ви не зможете втратити самовладання, і ніхто не постраждає від спалахів невмотивованої люті, які будуть властиві вам сьогодні.

Близнята

Незважаючи на напруженість у взаєминах із людьми – як близькими, так і незнайомими, – важливо стримувати себе, не допускаючи на їхню адресу різких слів, наслідки яких можуть бути непередбачуваними.

Рак

День сприятливий для занять творчістю, заради якої цього дня можна пожертвувати навіть безпосередньою роботою: декому з вас вдасться створити справжній витвір мистецтва.

Лев

Велика кількість спокус, які переслідуватимуть вас у цей час, можуть паралізувати вашу волю: щоб згодом не шкодувати про допущену слабкість, намагайтеся їм не піддаватися.

Діва

Енергія, якою забезпечать вас цього дня зірки, через свій деструктивний характер не підходить для роботи – надто велика ймовірність прикрих помилок і необачності.

Терези

Невдоволення, яке накопичилося до цього часу, може – несподівано для вас самих – виплеснутися на близьких людей, тому що вони завжди перебувають, як-то кажуть, під рукою – важливо контролювати свої емоції.

Скорпіон

Сприятливий для роботи над помилками день: проаналізувавши свої дії і зробивши необхідні висновки, ви зможете рухатися далі з урахуванням набутого досвіду – без зупинок і зволікань.

Стрілець

Через раптове взаємне нерозуміння можливі конфлікти з людьми навколо, особливо це стосуватиметься рідних і близьких – щоб не зіпсувати з ними стосунки, краще якомога менше спілкуватися.

Козоріг

Не варто виступати проти зла, і тим більше – йти на нього війною: воно сьогодні набагато сильніше за вас, тому великим є ризик постраждати – краще відійти вбік і почекати, поки воно хоча б трохи послабшає.

Водолій

Важливу роль у взаєминах із людьми відіграє інтуїція: вона допоможе зрозуміти, хто вам друг, а хто – незважаючи на улесливі промови – ворог, і відповідно до цих знань скоординувати свої дії.

Риби

Можна – і потрібно – ділитися з іншими тим, що ви маєте у надлишку: що саме це буде, кожен має вирішувати сам – головне, робити все не під тиском, а від щирого серця.

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