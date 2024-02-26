Гороскоп на 27 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна змінювати свої переконання

День, коли категорично не рекомендується змінювати власні переконання, навіть якщо до цього підштовхуватимуть обставини чи чужа думка.
Вони – з великою ймовірністю – виявляться оманливими, а про зраду самому собі та вчинки, зроблені під їхнім впливом, вже завтра доведеться пошкодувати, та не всі з них вдасться виправити. Спілкування з людьми навколо може бути поєднане з проблемами, тому його треба звести до мінімуму – особливо це стосується дружніх і романтичних зустрічей.
Овен
Не варто брати близько до серця слова людей, які захочуть звинуватити вас у своїх проблемах і невдачах: кожен сам повинен відповідати за власні провини, тож нехай не перекладають з хворої голови на здорову.
Телець
Починати нові справи потрібно лише після того, як будуть скрупульозно проаналізовані досягнення та помилки нещодавно закінчених проєктів – такий підхід дозволить зробити починання максимально успішними.
Близнята
Не варто просити поради близької вам людини щодо того, як вчинити в ситуації, що склалася: найімовірніше, вона, сама того не бажаючи, помилиться, а слідом за нею і ви самі зайдете не в той бік.
Рак
Вирішивши зробити важливий і рішучий вчинок професійної якості, не слухайте тих, хто захоче відмовити вас від нього – згодом ви зрозумієте, що припустилися непоправної помилки.
Лев
Хоч би як склалася ситуація, не давайте собі засумніватися у власних силах: по-перше, в такому разі вам не вистачить сил для роботи над важливим проєктом, а по-друге, ви зрадите самих себе.
Діва
Зверніть увагу на ті недоліки, які шалено дратують вас в інших людях – найімовірніше, вони властиві й вам самим, просто ви з якоїсь причини не хочете зізнаватися в цьому навіть собі.
Терези
Спонтанні, скоєні під впливом імпровізацій дії успіхом не увінчаються, тому необхідно ретельно продумати та прорахувати будь-який свій вчинок і його наслідки.
Скорпіон
Злі думки, які стосуються інших людей, навіть якщо вони на це заслуговують, необхідно гнати геть: найімовірніше. ваші прокляття досягнуть мети, але радіти цьому доведеться недовго – закон бумеранга ще ніхто не скасовував.
Стрілець
Вирішуючи важливе професійне завдання, ви захочете вибрати найлегший шлях, але він навряд чи виявиться правильним, тому поспішати не варто: потрібно зосередитися і вибрати один правильний варіант.
Козоріг
Сьогодні вас, як не дивно для представників вашого знака, опанують лінощі – не варто піддаватися: під їхнім негативним впливом легко можна буде втратити важливий професійний шанс, чого ви самі собі не пробачите.
Водолій
Важливо виявляти обережність у виборі їжі: з раціону необхідно виключити шкідливі – насамперед смажені й жирні – продукти: вони можуть спровокувати загострення хронічних захворювань.
Риби
Не варто таїти образу на близьку людину – це навряд чи сприятиме покращенню взаємин, радше все станеться з точністю до навпаки: потрібно відверто поговорити про те, що відбувається – це дозволить усе виправити.
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