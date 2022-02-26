Гороскоп на 27 лютого для всіх знаків зодіаку: день, щоб приділити увагу своїм близьким

День, коли важливо довіритися світові, в якому живеш: він допоможе вирішити будь-які, навіть найскладніші ситуації.
Час сприятливий для того, щоб приділити увагу своїм близьким – насамперед дітям та літнім родичам. Щоправда, спілкуючись з ними, необхідно пам'ятати про стриманість та контроль своїх емоцій – якщо дати їм волю, можна посваритися з найріднішими людьми. Також важливо і потрібно зайнятися своїм домом, в якому можна і потрібно наводити лад і створювати затишок.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 27 лютого для Овнів
Зірки наполегливо рекомендують вам – зрозуміло, наскільки це можливо – відволіктися від вирішення матеріальних питань та зосередитись на моральних – душевна рівновага знадобиться сьогодні, як ніколи.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 27 лютого для Тельців
Успіх супроводжуватиме лише тих із вас, хто заздалегідь складе докладний план справ і стане скрупульозно – до пункту та підпунктів – його дотримуватися, навіть якщо йдеться лише про побутові турботи.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 27 лютого для Близнят
День сприятливий для наведення ладу на робочому столі – як реальному, так і електронному, в будинку та в житті загалом: можливо, настав час розлучитися з людиною, стосунки з якою не приносять радості.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 27 лютого для Раків
Старий знайомий, із яким вас пов'язує почуття взаємної образи, може з'явитися у вашому житті для того, щоб помиритися та налагодити стосунки – треба піти йому назустріч.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 27 лютого для Левів
День сприятливий для будь-яких домашніх турбот, але найкраще він підійде для початку ремонту, який ви довго відкладали, як заведено говорити в таких випадках, до найкращих часів.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 27 лютого для Дів
Мета не завжди виправдовує засоби – нехитра, але важлива істина, про яку зірки наполегливо рекомендують вам пам'ятати цього дня: не варто робити те, за що згодом буде соромно.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 27 лютого для Терезів
Можливо, ви сьогодні виявитеся авторитетом для людей, які вас оточують, які звертатимуться до вас за порадою та допомогою – не варто їм відмовляти, тим паче що вам це нічого не вртуватиме.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 27 лютого для Скорпіонів
Для вас настає час благодійності: чим більше добрих справ вам вдасться здійснити, тим краще для вас – згодом все обов'язково повернеться сторицею.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 27 лютого для Стрільців
Хто б не намагався сьогодні підживитися вашою енергією, не дозволяйте йому цього, навіть якщо йтиметься про близьку людину: зберігайте спокій і не реагуйте на можливі провокації.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 27 лютого для Козорогів
На сьогодні, попри статус вихідного дня, зірки радять вам запланувати якнайбільше справ: всі їх вдасться зробити швидко і без особливої напруженості, що вплине на вас заспокійливим чином.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 27 лютого для Водоліїв
Сьогодні люди охоче допомагатимуть вам, цим потрібно скористатися з "корисливих" цілей: ви зможете схилити на свій бік будь-яких опонентів і отримати підтримку потенційних колег.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 27 лютого для Риб
День необхідно присвятити близьким людям – друзям та сім'ї: навіть якщо ви будете зайняті вдома, намагайтеся знайти час, щоб побути з ними – поговорити, згадувати минулі часи.
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