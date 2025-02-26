Гороскоп на 27 лютого для всіх знаків зодіаку: день, який треба просто пережити

Не найприємніший день місячного календаря, погану енергетику якого не можна подолати, тому його треба просто пережити.

Весь негатив, присутній як усередині людини, так і в навколишньому просторі, у першому разі виходить назовні, а в другому – активізується. Необхідно побоюватися конфліктів будь-якого рівня: навіть, здавалося б, незначна – але не гідно оцінена – сварка може мати більш ніж серйозні наслідки. Дратівливість, яку ми можемо відчувати цього дня, буде обумовлена перевтомою і, як наслідок, втратою моральних та фізичних сил, тож має сенс знайти час для відпочинку.

Овен

Отримавши привабливу пропозицію зайняти місце у солідній фірмі, що звільнилося після відходу попереднього співробітника, спочатку наведіть довідки – можливо, він звільнився з причини, яка вас насторожить.

Телець

Поганий настрій, який «накриє» вас від самого ранку, не варто «лікувати» за допомогою алкоголю — келих червоного вина перед сном вам не допоможе, а велика доза міцнішого напою і зовсім виб'є з колії.

Близнята

Нав'язливі думки, які можуть переслідувати вас протягом дня, не матимуть під собою реальної підстави, так що не варто на них зосереджуватись – навіщо витрачати сили на те, що не має значення.

Рак

Небажано братися за складні професійні справи – в них несподівано можуть виявитися «підводні камені», які не видно на перший погляд, але вони можуть загальмувати вашу роботу.

Лев

Не втручайтеся в чужий конфлікт, навіть якщо йтиметься про сварку двох близьких вам людей: найімовірніше, винні в тому, що сталося обидва, а отже вам доведеться вибирати когось одного – це буде непросто.

Діва

Необхідно уникати місць масового скупчення людей, особливо якщо вони налаштовані агресивно — від такого натовпу може виходити реальна небезпека, та й про можливість підхопити вірус також забувати не варто.

Терези

День, коли представникам вашого знака необхідно стати справжніми егоїстами: спочатку необхідно звернути увагу на свої власні справи, а потім – якщо залишиться час – переключитися на інших.

Скорпіон

Займаючись вирішенням професійних питань, зважуйте свої сили: взявши на себе занадто багато, ви ризикуєте надірватися, отже, вже завтра ваша працездатність може всерйоз знизитися.

Стрілець

Намагайтеся стримати негатив щодо людей, які вас оточують, навіть якщо об'єктивно вони цього заслуговуватимуть, зрештою будь-яке зло – навіть на ментальному рівні – позначиться, насамперед, на вас самих.

Козоріг

Небажано спілкуватися з людьми, адекватність яких викликатиме у вас сумніви: користі від таких розмов однаково не передбачається, а ось витрата нервових клітин може виявитися надмірною.

Водолій

Дійсність, яка сьогодні може вас розчарувати, необхідно сприймати з філософським спокоєм: виправити вам однаково нічого не вдасться, до того ж, вже завтра ситуація налагодиться.

Риби

Незважаючи на насичений робочий графік, потрібно знайти час не тільки для праці, а й для відпочинку: важливо пам'ятати, що моральні та – особливо! – фізичні сили не безмежні, тому їх потрібно відновлювати.

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