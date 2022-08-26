Гороскоп на 27 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли категорично не можна брехати

День, коли необхідно економити фізичні сили, оскільки енергетика прагнутиме до нуля, але можна – і потрібно – планувати майбутнє.

Слабкість фізична не викличе слабкості моральної: людина чітко оцінюватиме свої перспективи, зважуватиме прагнення та можливості, що зробить наміри реальністю. Цього дня також категорично не можна брехати – навіть на порятунок: результат виявиться прямо протилежним очікуваному.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 27 серпня для Овнів

Вирішивши знайти відповідь на важливе професійне запитання, згадайте про те, що сьогодні вихідний: від роботи пуття однаково не буде, тому краще знайти заняття до душі — з ним все найкраще складеться.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 27 серпня для Тельців

Скрізь і в усьому необхідно керуватися почуттям міри – саме воно допоможе не лише пережити сьогоднішній день без втрат, а й вийти переможцем із будь-якої ситуації.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 27 серпня для Близнят

Не варто триматися за те, що вже віджило свій вік, хоч би яким воно було: речей, зв'язків і стосунків треба позбавлятися вчасно, тоді на їх місце обов'язково прийде нове і перспективне.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 27 серпня для Раків

З розумінням поставтеся до бажання людини, яка скривдила, визнати свою неправоту і перепросіть — не варто ставати в позу і говорити, що ніколи її не вибачте, адже ви теж можете зробити помилку.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 27 серпня для Левів

Красномовність і переконливість, які подарують вам зірки, допоможуть порозумітися з будь-яким – найнезговірливішим – опонентом: скористайтеся цією обставиною, щоб налагодити стосунки з близькою людиною.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 27 серпня для Дів

День максимально сприятливий для важливого проєкту, але оскільки він випадає на вихідний, ітиметься про домашні справи – чому б вам, наприклад, не стати до довгоочікуваного ремонту.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 27 серпня для Терезів

Чим би ви сьогодні не займалися, зосередьтеся на одній – найважливішій для вас – меті і не відволікайтеся на інші, інакше ви не досягнете успіху ні в чому.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 27 серпня для Скорпіонів

Не варто демонструвати оточенню власну перевагу, навіть якщо ви маєте на таку позицію всі підстави: будьте поблажливі до нього, і воно віддячить вам.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 27 серпня для Стрільців

Сьогодні ви відчуватимете нагальну потребу у спілкуванні, але це не означає, що потрібно нав'язувати свою увагу іншим людям – можливо, вони не готові до того, щоб присвятити вам свій час.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 27 серпня для Козорогів

День, коли спілкування з природою принесе максимум позитивних емоцій, тому за першої ж нагоди необхідно вирушати до лісу, на річку або хоча б до найближчого парку.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 27 серпня для Водоліїв

Сьогодні для вас дуже важливо бути обережними під час користування побутовими – як електричними, так і простими – приладами: навіть банальний ніж може стати причиною неприємності.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 27 серпня для Риб

Несподіваний прибуток – у вигляді чиєїсь фінансової допомоги чи подарунка – буде дуже доречним, особливо для тих представників знака, які за останній час встигли неабияк витратитися.

Читайте також: