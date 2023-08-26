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Гороскоп на 27 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли не варто реагувати на провокації

Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
Дата публікації
Перегляди
373
Час на прочитання
3 хв
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Гороскоп на 27 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли не варто реагувати на провокації

Гороскоп на 27 серпня для всіх знаків зодіаку

День, коли конфлікти можуть виникати буквально на рівному місці, без жодного вагомого приводу.

Не варто реагувати на провокації з боку недоброзичливо налаштованих людей, небажано ображатися на безглузді слова і зневагу, не можна дозволяти втягнути себе у сварку, особливо якщо її предмет не має особливого значення.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 27 серпня для Овнів

Дехто з вашого оточення сьогодні може бути налаштований щодо вас агресивно: намагайтеся не піддаватися на провокації – зберігайте спокійний стан духу.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 27 серпня для Тельців

Не варто вірити на слово тим, хто захоче зганьбити у ваших очах близьку вам людину – почувши про неї щось неприємне, поставте собі просте запитання: яку мету переслідує той, хто говорить?

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 27 серпня для Близнят

Можливо, події нинішнього дня здадуться вам не надто приємними – не поспішайте з висновками, цілком можливо, що вже завтра ви зміните свою думку з негативної на позитивну.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 27 серпня для Раків

Розпочавши працювати над якоюсь справою, намагайтеся не охолонути до вечора: відмовившись від неї, ви втратите можливість продемонструвати "товар" – таланти і здібності – лицем.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 27 серпня для Левів

Недільний день сприятливий для спілкування з близькими та рідними людьми: за найменшої нагоди потрібно влаштувати сімейну вечерю або домашні посиденьки з чаюванням і щирими розмовами.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 27 серпня для Дів

Добрі справи, які ви вирішите зробити сьогодні, не повинні мати корисливого підґрунтя, інакше долею вони не зарахуються, а ще гірше – вважатимуться такими, за які має бути відплата.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 27 серпня для Терезів

У взаєминах з людьми навколо сьогодні від вас багато не вимагатиметься, хіба що вислухати людину, якій необхідно буде висловитися, і дати їй добру пораду.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 27 серпня для Скорпіонів

День сприятливий для очищення організму фізично, чому сприятиме чиста – негазована – вода: бажано замінити нею важку – жирну і смажену – їжу.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 27 серпня для Стрільців

Рідні та близькі вимагатимуть до себе особливої уваги, тому бажано нинішній вихідний провести з дітьми чи батьками – зрештою моральні борги перед дорогими людьми ще ніхто не скасовував.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 27 серпня для Козорогів

Будь-яке завдання, яке, попри вихідний, поставить перед вами начальство, необхідно виконати на "відмінно" – в такому разі можна буде розраховувати на нову посаду чи підвищення зарплатні.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 27 серпня для Водоліїв

Гарний день для початку – чи хоча б планування – ремонту: можна замовити дизайн-проєкт, скласти кошторис, купити необхідні матеріали і навіть зробити перший крок – наприклад, здерти старі шпалери.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 27 серпня для Риб

День сприятливий для переходу до здорового способу життя: передусім треба позбутися шкідливих звичок – особливо куріння, а також можна сідати на дієту і влаштовувати розвантажувальний день.

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Дата публікації
Перегляди
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