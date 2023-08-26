Гороскоп на 27 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли не варто реагувати на провокації

День, коли конфлікти можуть виникати буквально на рівному місці, без жодного вагомого приводу.

Не варто реагувати на провокації з боку недоброзичливо налаштованих людей, небажано ображатися на безглузді слова і зневагу, не можна дозволяти втягнути себе у сварку, особливо якщо її предмет не має особливого значення.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 27 серпня для Овнів

Дехто з вашого оточення сьогодні може бути налаштований щодо вас агресивно: намагайтеся не піддаватися на провокації – зберігайте спокійний стан духу.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 27 серпня для Тельців

Не варто вірити на слово тим, хто захоче зганьбити у ваших очах близьку вам людину – почувши про неї щось неприємне, поставте собі просте запитання: яку мету переслідує той, хто говорить?

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 27 серпня для Близнят

Можливо, події нинішнього дня здадуться вам не надто приємними – не поспішайте з висновками, цілком можливо, що вже завтра ви зміните свою думку з негативної на позитивну.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 27 серпня для Раків

Розпочавши працювати над якоюсь справою, намагайтеся не охолонути до вечора: відмовившись від неї, ви втратите можливість продемонструвати "товар" – таланти і здібності – лицем.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 27 серпня для Левів

Недільний день сприятливий для спілкування з близькими та рідними людьми: за найменшої нагоди потрібно влаштувати сімейну вечерю або домашні посиденьки з чаюванням і щирими розмовами.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 27 серпня для Дів

Добрі справи, які ви вирішите зробити сьогодні, не повинні мати корисливого підґрунтя, інакше долею вони не зарахуються, а ще гірше – вважатимуться такими, за які має бути відплата.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 27 серпня для Терезів

У взаєминах з людьми навколо сьогодні від вас багато не вимагатиметься, хіба що вислухати людину, якій необхідно буде висловитися, і дати їй добру пораду.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 27 серпня для Скорпіонів

День сприятливий для очищення організму фізично, чому сприятиме чиста – негазована – вода: бажано замінити нею важку – жирну і смажену – їжу.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 27 серпня для Стрільців

Рідні та близькі вимагатимуть до себе особливої уваги, тому бажано нинішній вихідний провести з дітьми чи батьками – зрештою моральні борги перед дорогими людьми ще ніхто не скасовував.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 27 серпня для Козорогів

Будь-яке завдання, яке, попри вихідний, поставить перед вами начальство, необхідно виконати на "відмінно" – в такому разі можна буде розраховувати на нову посаду чи підвищення зарплатні.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 27 серпня для Водоліїв

Гарний день для початку – чи хоча б планування – ремонту: можна замовити дизайн-проєкт, скласти кошторис, купити необхідні матеріали і навіть зробити перший крок – наприклад, здерти старі шпалери.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 27 серпня для Риб

День сприятливий для переходу до здорового способу життя: передусім треба позбутися шкідливих звичок – особливо куріння, а також можна сідати на дієту і влаштовувати розвантажувальний день.

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