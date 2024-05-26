Гороскоп на 27 травня для всіх знаків зодіаку: день протистояння добра та зла

Насамперед під удар потрапляє психіка, через що будь-яка людина стає надмірно вразливою і недовірливою, що негативно позначиться як на внутрішньому стані, так і на репутації та авторитеті. У такий час зірки зазвичай не рекомендують нам виходити з дому, але оскільки в понеділок це практично неможливо, необхідно скоротити спілкування з оточенням до мінімуму, залишивши в співрозмовниках тільки тих, кого неможливо проігнорувати – наприклад, начальство.

Овен

Негативна енергія дня боїться гарного настрою, тому треба налякати її своїм почуттям гумору: не виключено, що, зіткнувшись із ним, вона не зможе здійснити на вас негативний вплив.

Телець

Вибити ґрунт з-під ніг негативно налаштованої до вас людини, чия неадекватність під впливом енергій дня зросте в рази, досить просто: потрібно просто пропускати повз вуха її випади.

Близнята

Ухвалюючи важливе професійне – чи життєве – рішення, не поспішайте: спочатку ретельно проаналізуйте всі можливі наслідки такого вибору, і лише потім визначтеся з ним.

Рак

На пропозицію добре заробити, практично нічого водночас не роблячи, краще відповісти відмовою: найімовірніше, йтиметься про шахрайську схему, учасником якої ви легко можете стати.

Лев

Брати на себе чужу роботу – справа явно невдячна будь-якого дня, але сьогодні робити це особливо небажано: результати такої благодійності навряд чи вас потішать, тож краще не ризикувати.

Діва

Що б ви не робили, намагайтеся діяти справедливо: нечесність може принести тимчасову вигоду, але з часом негативні підсумки переважать позитивні.

Терези

Намагайтеся стримати злі слова, які в деяких випадках виявляться цілком обґрунтованими та вартими поваги: невідомо, яким чином вони вам відгукнуться вже за кілька днів.

Скорпіон

Перш ніж обговорити – і засудити – когось із оточення, подумайте про те, чи є ви кристальним зразком пристойності – можливо, що в результаті ви не станете нікого оцінювати.

Стрілець

Зірки закликають вас відмовитися від будь-яких фінансових операцій, до того ж, як у реальному житті, так і Інтернеті: занадто велика ймовірність стати жертвою шахраїв.

Козоріг

Напруженість, яку ви зможете відчути від самого ранку, можна зняти старим, перевіреним та улюбленим вами способом – роботою, але й про відпочинок водночас забувати не варто, інакше вас надовго не вистачить.

Водолій

У спілкуванні з оточенням – особливо близьким – вам необхідно уникати «гострих кутів»: конфліктна ситуація може виявитися міною уповільненої дії з непередбачуваними наслідками.

Риби

Плани, які ви будуватимете цього дня, найімовірніше, будуть відірваними від реальності, тому навряд чи виявляться придатними для реалізації – не варто витрачати на них час, сили та фантазію.

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